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17 Eki 2020 - 23:30- Spor G: 17 Eki 2020 - 13:02

Fikstür fırsatını iyi değerlendirin !..

İlk iki maçta 1 puan alabilen ve oyunu da keyif vermeyen Kocaelispor’da, teknik adam değişikliğinin ardından, önce Çorum ardından Afyon galibiyetleri camiaya nefes aldırdı. Yeşil Siyahlılar iyi bir fikstür virajına giriyor. Erhan Altın’lı yeşil siyahlıların, bu fırsatı iyi değerlendirmesi bekleniyor

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Misli.com 2.Lig Beyaz Grup temsilcimiz Kocaelispor, çarşamba günü, kendisi gibi teknik adam değişikliğine giden ve Cüneyt Biçer ile anlaşan İnegölspor’u konuk edecek. Bu maçta iki takım adına da bir ilk yaşanacak. Kocaelispor’da Erhan Altın, İnegöl’de Cüneyt Biçer ilk kez yeni kulüpleriyle resmi olarak kulübede yer alacak. Son iki maçını gol yemeden kayıpsız geçen 7 puanlı Kocaelispor, ligde 5 maç sonunda galibiyet alamayan Bursalı rakibini evine eli boş göndermek için mücadele edecek.

BERKAY’IN TAKIMINA KONUK OLUYORUZ

Kocaelispor, İnegöl maçının ardından, bir hafta sonra yani 28 Ekim Çarşamba günü, Berkay Samancı’nın formasını giydiği Niğde Anadolu Futbol Kulübü’ne konuk olacak. Kocaelispor’un, Altınordu Kulübü’nün alt yapısı olan rakibi karşısında, tempo olarak da iyi seviyeye ulaşması bekleniyor. Niğde ekibi bu sezon sadece Gümüşhane’yi 1-0 yendi, Hacettepe ile berabere kaldı, Zonguldak Kömür, Sarıyer ve Manisa’ya mağlup oldu.

UMUTLA BAKACAĞIZ

Kocaelispor, Niğde maçından 3 gün sonra Ergene Velimeşe’yi ağırlayacak. Velimeşe’nin ligde galibiyeti yok. Tekirdağ temsilcisi 5 maçta sadece 2 puan toplayabildi. Kocaelispor, Velimeşe maçından sonra 10 gün maç yapmayacak ve ardından 1 haftada art arda tam 3 maça çıkacak. Kısacası yeşil siyahlıların sıradaki 3 maçı kayıpsız atlatması, sezonun geneli için takıma ciddi anlamda umut verecek.

İşte Kocaelispor’un ilk yarıda kalan maçları:

İnegölspor

Niğde Anadolu (D)

Ergene Velimeşe

Ankara Demir (D)

Sancaktepe

Amed Sportif (D)

Kahramanmaraş

24 Erzincan (D)

Hekimoğlu

Şanlıurfaspor(D)

Uşakspor

Hacettepe (D)

Zonguldak Kömür

Gümüşhanespor(D)

17 Eki 2020 - 23:30 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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