Fikstür fırsatını iyi değerlendirin !..

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup temsilcimiz Kocaelispor, çarşamba günü, kendisi gibi teknik adam değişikliğine giden ve Cüneyt Biçer ile anlaşan İnegölspor’u konuk edecek. Bu maçta iki takım adına da bir ilk yaşanacak. Kocaelispor’da Erhan Altın, İnegöl’de Cüneyt Biçer ilk kez yeni kulüpleriyle resmi olarak kulübede yer alacak. Son iki maçını gol yemeden kayıpsız geçen 7 puanlı Kocaelispor, ligde 5 maç sonunda galibiyet alamayan Bursalı rakibini evine eli boş göndermek için mücadele edecek.
BERKAY’IN TAKIMINA KONUK OLUYORUZ
Kocaelispor, İnegöl maçının ardından, bir hafta sonra yani 28 Ekim Çarşamba günü, Berkay Samancı’nın formasını giydiği Niğde Anadolu Futbol Kulübü’ne konuk olacak. Kocaelispor’un, Altınordu Kulübü’nün alt yapısı olan rakibi karşısında, tempo olarak da iyi seviyeye ulaşması bekleniyor. Niğde ekibi bu sezon sadece Gümüşhane’yi 1-0 yendi, Hacettepe ile berabere kaldı, Zonguldak Kömür, Sarıyer ve Manisa’ya mağlup oldu.
UMUTLA BAKACAĞIZ
Kocaelispor, Niğde maçından 3 gün sonra Ergene Velimeşe’yi ağırlayacak. Velimeşe’nin ligde galibiyeti yok. Tekirdağ temsilcisi 5 maçta sadece 2 puan toplayabildi. Kocaelispor, Velimeşe maçından sonra 10 gün maç yapmayacak ve ardından 1 haftada art arda tam 3 maça çıkacak. Kısacası yeşil siyahlıların sıradaki 3 maçı kayıpsız atlatması, sezonun geneli için takıma ciddi anlamda umut verecek.
İşte Kocaelispor’un ilk yarıda kalan maçları:
İnegölspor
Niğde Anadolu (D)
Ergene Velimeşe
Ankara Demir (D)
Sancaktepe
Amed Sportif (D)
Kahramanmaraş
24 Erzincan (D)
Hekimoğlu
Şanlıurfaspor(D)
Uşakspor
Hacettepe (D)
Zonguldak Kömür
Gümüşhanespor(D)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.