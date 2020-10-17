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17 Eki 2020 - 14:27- Gündem G: 17 Eki 2020 - 14:30

Gebze Center AVM COVİD-19 güvenli hizmet belgesi aldı

Gebze Center, Kocaeli Bölgesinde Güvenli Hizmet Belgesi alan ilk AVM oldu
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Gebze ve bölge halkı için önemli bir yaşam merkezi haline gelen Gebze Center AVM, COVID – 19 ile mücadele kapsamında yaptığı düzenlemeler ve aldığı önlemlerle, COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazandı. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi ile AVM’nin, misafirleri ve çalışanlarının sağlığı için aldığı önlemler tescillendi.

Uyguladığı hijyen kuralları ile güvenli alışverişin adresi olan Gebze Center AVM, halk sağlığını ön plana alan uygulamalarına titizlikle devam ediyor.

Pandemi ile mücadele kapsamında açıklanan tedbirlere ilk günden bu yana büyük özen gösteren Gebze Center AVM, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazandı. TSE uzmanlarınca yapılan denetimlerin ardından, COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı’nın şartlarını sağlayarak güvenli hizmet belgesi almaya hak kazanan AVM’nin aldığı önlemler, uzman bir kurumca tescillenmiş oldu.

Gebze Center aldığı bu belge ile sosyal mesafe, ateş ölçümü, dezenfektan, maske kullanımı, havalandırma sistemi, yeme içme alanlarında masa mesafeleri, asansörlerin kullanımı, dezenfeksiyon, lavaboların temizliği gibi konularda yeni standartlarda uygun hizmet verildiğini belgelemiş oldu. Pandemi dönemi önlemlerini titizlikle uygulayan AVM, hijyenik ve sağlıklı alışverişin adresi olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yönetim şirketi FİBA Commercial Property Management (FİBA CPM) hakkında ayrıntılı bilgiye www.fibacpm.com.tr adresinden ulaşılabiliyor. FİBA CPM yönetiminde faaliyetlerini sürdüren Gebze Center AVM hakkında ayrıntılı bilgi için www.gebzecenter.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

17 Eki 2020 - 14:27 - Gündem

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