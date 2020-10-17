Hereke Kalesi 1400 yıl sonra kapılarını açtı

Körfez Belediyesi tarafından ilçenin eşsiz değerlerini fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirmek ve şehrin tanıtımına katkı sağlamak adına Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu iş birliği düzenlenen 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi. Tören, restorasyonu tamamlanan 1400 yıllık Hereke Kalesi’nde gerçekleştirildi.

SANATSEVERLER KATILDI

Ödül töreni ve sergiye Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk, Körfez Ticaret Odası Başkanı, Recep Öztürk, Belediye Meclis Üyeleri, Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya, siyasi parti temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

HEREKE KALESİ’NDE İLK ETKİNLİK

Tören öncesinde ilk olarak kürsüye gelen Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Başkanı Kemal Kaya, yarışmaya katılanlara teşekkür ederken, derneğin en etkin ve en çok proje üreten fotoğraf derneği olduğunu belirtti. Kaya’nın ardından kürsüye Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt çıktı. Başkan Söğüt, programın Hereke Kalesi’nde olması dolayısıyla daha bir önem kazandığını belirtti.

“KÜLTÜREL ETKİNLİKLER YAPACAĞIZ”

Birçok programın kalede yapılacağını belirten Söğüt, “137 fotoğraf tutkunu, 566 eser ile yarışmaya katıldı. Hem sanayi, hem deniz, hem köylerimizde birçok güzel kareleri bizlerle buluşturdular. Fotoğraflar insanlara birçok anı hatırlatır ve ölümsüzleştirir. Sergideki fotoğraflara baktığınızda da bunu çok iyi anlayacaksınız. Bu güzel etkinliği de istedik ki tarihi kalemiz olan Hereke Kalesi’nde yapalım. Kalenin iç peyzajını tamamlayıp yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği mekan haline getirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı. Konuşmalar sonrasında; Mansiyon ödülü sahibi Sare Kural, Jüri Özel Ödülü sahibi Adnan Teymur, Üçüncü Merve Özer, İkinci Hasan Zer ve birinci olan Murat İbranoğlu’na ödülleri takdim edildi.