Engelliler Birliği’nden Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneği’ne ziyaret

Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu Başkanvekili İbrahim İşçi ve kadın kollarından Zehra Toy ile İmran Hasekioğlu, Karamürsel’deki federasyona bağlı eğitim teşkilatlanma genel sekreteri Hatice Tiryaki’nin başkanlığını yürüttüğü Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneği’ni ziyaret etti.

“ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPIYORUZ”

Ziyarette engelliler için yapılacak çalışmalarda birlik ve beraberlik mesajı veren İşçi, “Federasyon olarak dernekleri geziyoruz. Bu konularda çalışmaları yerinde inceleyip katkı sağlayacağımızı bildirdik. Karamürsel Engelliler Dernek Başkanı Hatice Tiryaki de çalışmalar ile ilgili bize isteklerini dile getirdiler. Federasyon olarak biz de elimizden ne geliyorsa fazlasını yapma gayreti ile yapacağımızın sözünü verdik” dedi.

“İYİ Kİ VARSINIZ”

Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Hatice Tiryaki de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, İşçi ve yönetimine, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe yönetim kurulu üyesi Yunus Emre’ye yönetiminin başlattığı ‘mavi kapak’ kampanyasına da teşekkür etti. Tiryaki, “Engellerimiz, engelsiz kılarak birlikte çok yararlı işler yapacağız, iyi ki varsınız” dedi.