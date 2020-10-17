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17 Eki 2020 - 14:46- Sağlık G: 17 Eki 2020 - 14:48

Cilt Lekelerine karşı etkili tedavi: Dermapen

Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran konu ciltte oluşan lekelere karşı tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi
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Her ne kadar bu yaz çoğumuz tatil yapamamış olsak da güneşle direkt temasımız oldu. Özellikle koyu tenli iseniz ya da koyu tenli genleriniz varsa lekelenme riskiniz artıyor. Sarışın bir Amerikalının da leke sorunu var, yakın atalarında esmerlik varsa bu risk artıyor. Türk insanlarının çoğu buğday ya da koyu tenlidir, açık tenlilerin de yakın büyüklerinde esmerlik yaygındır. Leke sorunu hemen her kadının hayatında bir kez bile olsa karşılaştığı bir sorun. Kadınlarda hormonal etkilerden dolayı daha çok rastlanılan bir durum olmasına karşın erkeklerde de görülür.

“LEKE SORUNUNDA HASTA SAYISI ARTTI”

Yaz sonu kliniklere leke sorunundan dolayı başvuran hasta sayısının arttığını belirten Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran, dermapen ve beraberindeki ışıltı kokteyli ya da prp uygulamalarının etkili sonuçlar doğurduğunu ekledi. Kişinin iyileşme cevabının sağlığıyla çok ilişkili olduğunu belirten Dr. Ayran, “Kişinin vücudunda toksik yükü ne kadar azsa ne kadar sağlıklı bir bireyse alacağı sonuçlarda bir o kadar başarılı olacaktır” dedi.

“3-6 SEANSA KADAR PLANLANABİLİR”

Dermapen ve ışıltı kokteyli kombinasyonu, ciltte sıkılaşma, nemlenmede artış, lekelerin açılması, elastikiyeti artması gibi etkiler sağlar. 3-6 seansa kadar planlanabilir, lokal anestezik krem uygulaması yeterlidir. Özellikle leke tedavisi çok komplike olmakla birlikte, kişilerin bu konuda sabırlı olması gerektiğini vurgulayan Dr. Ayran, insanların genelde şok çözümler aradığını ve daha sonra lekelerin tekrar ortaya çıktığının uyarısında da bulundu. Onun yerine lekelerin yok olmasına odaklanmaktansa, daha sağlıklı bir cilde sahip olmayı hedeflemek daha akıllıca bir yaklaşım olacaktır” ifadelerine yer verdi.

17 Eki 2020 - 14:46 - Sağlık

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