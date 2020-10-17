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17 Eki 2020 - 14:49- Ekonomi G: 17 Eki 2020 - 14:50

“Türkiye, elektrik ihtiyacının tamamını güneşten sağlayabilir”

ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi Genel Koordinatörü İlgin Eray, Türkiye’nin toplam elektrik ihtiyacının tamamını sadece güneşten bile sağlayabileceğini belirterek “Olaya sadece ticari bakmıyoruz. Yenilenebilir enerji aynı zamanda daha temiz bir Türkiye demek” dedi
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Uzmanlar, Türkiye ekonomisinin en büyük sorunlarından biri olan cari açığın sebebini fosil yakıt ithalatı olarak açıklıyor. TÜİK ve Merkez Bankası verilerine göre Türkiye, 2013 – 2017 yılları arasında 219,8 milyar dolar cari açık verirken aynı dönemler içinde 213 milyar dolarlık enerji ithalatı gerçekleştirdi. Türkiye’nin elektrik üretimi için toplam 93 Gigawatt Kurulu güce sahip olduğunu belirten ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi Genel Koordinatörü İlgin Eray, bu rakamın içinde güneş ve rüzgar enerjisinin payının 15 Gigawatt olduğuna dikkat çekerek “Türkiye, toplam elektrik ihtiyacının tamamını sadece güneşten bile sağlayabilir” dedi.

“GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNİN PAYI 15 GİGAWATT”

TÜİK ve Merkez Bankası verilerine göre 2013-2017 yılları arasında Türkiye ekonomisi, 219,8 milyar dolarlık cari açık verdi. Aynı yıllar arasında ülkemiz enerji ithalatına 213 milyar dolar ödedi. Rakamlar, Türkiye ekonomisinin en büyük problemi olarak görülen cari açığın temelinde enerji ithalatının yattığını gösteriyor. Genel Koordinatör İlgin Eray, “Ülkemiz elektrik üretimi için toplam 93 Gigawatt kurulu güce sahip. Bu rakamın içerisinde güneş ve rüzgar enerjisinin payı 15 Gigawatt. Elektrik üretimimizin sadece yüzde 15’ini yenilebilir enerji kaynaklarından sağlayabiliyoruz. Oysaki Türkiye, toplam elektrik ihtiyacının tamamını sadece güneşten bile sağlayabilecek ışınıma sahip ender ülkelerden biridir” dedi.

“TEMİZ ÇEVRE VE İTHALATI AZALTMAK İÇİN”

ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi olarak yenilebilir enerji yatırımlarına büyük önem verdiklerinin altını çizen İlgin Eray, şirket olarak “Verimli Enerji Çözümleri – VEÇ ” adı altında ayrı bir departman kurduklarını söyleyerek, “Türkiye’nin 25 farklı ilindeki hizmet noktalarımızda yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik çözümler sunuyoruz. Bulunduğumuz illerdeki organize sanayi bölgelerini, sanayi sitelerini, fabrika ve benzeri büyük hacimli yapıları ziyaret ederek bilgilendirme yapıyoruz. Olaya sadece ticari bakmıyoruz. Yenilenebilir enerji aynı zamanda daha temiz bir Türkiye demek. Enerji ithalatını ve cari açığı azaltmak güneş enerjisi kullanmaktan geçiyor” şeklinde konuştu.

17 Eki 2020 - 14:49 - Ekonomi

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