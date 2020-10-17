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17 Eki 2020 - 14:49- Gündem G: 17 Eki 2020 - 14:51

Garanti BBVA Emeklilik’ten rekor

Garanti BBVA Emeklilik, eylül ayında gönüllü bireysel emeklilikte (BES) 1.1 milyon katılımcı sayısına ulaştığını, fon büyüklüğünde devlet katkısı dahil 21.9 milyar TL rakamını yakaladığını açıkladı
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Garanti BBVA Emeklilik, eylül ayında gönüllü bireysel emeklilikte (BES) 1.1 milyon katılımcı sayısına ulaştı.Fon büyüklüğünde devlet katkısı dahil 21.9 milyar TL rakamını yakaladığı belirtildi. Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer,pandeminin kişilerin tasarruf önceliğini artırdığını, eylül ayında 52 bin adet yeni katılımcının gönüllü BES’i tercih etmesinin bu senenin rekoru olduğunu ifade etti.

TOPLAM EMEKLİ SAYISI 131 BİN 513 KİŞİ

Göçer, son verilere göre BES’ten emekli olanların yüzde 35’inin tek birikimlerinin BES olmasının sistemin önemini ortaya koyduğunu söyledi. Göçer,bugüne kadar 131 bin 513 kişinin sistemde emekli olduğunu belirtirken, 107 bin kişinin de emekli olduğu halde bu hakkını kullanmadığını ve birikim yapmaya devam ettiğini bildirdi. Göçer, kişisel gelirlerin azaldığı bir dönemde tasarruf gayretlerinin BES için umut verici olduğunu da söyledi.

17 Eki 2020 - 14:49 - Gündem

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