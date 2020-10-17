Taşdemir, İZAYDAŞ’taki kötü kokuyu sordu

CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı’nda İZAYDAŞ’tan yayılan koku ile ilgili çalışma yapılıp yapılmadığı sordu. Taşdemir, “Alikahya bölgesinde İZAYDAŞ’tan dolayı çevreye yayılan ve vatandaş ile esnafı kötü etkileyen kokuyla ilgili bir çalışma yapılıyor mu? Vatandaşların bu konuda şikâyetleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda sizin çözüm öneriniz nedir? Bilgi verir misiniz?” ifadelerini kullandı.
“ÇÖP TESİSİ PLANLIYORUZ”
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın konuyla ilgili, “İZAYDAŞ’tan yayılan kötü koku ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çöpler depo alanına yollandığı halde kötü koku sürüyor. Bu nedenle AR-GE projesiyle beraber bir çöp tesisi planlıyoruz. Bunun yanı sıra farklı bir proses denemesi yapmak istemiyoruz. Bertaraf tesisi ve mekanik ayrıştırma tesisi planlıyoruz. AR-GE projesinde verim alınamazsa mekanik ayrıştırma projesini devreye sokacağız" şeklinde konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.