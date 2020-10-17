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17 Eki 2020 - 20:30- Gündem G: 17 Eki 2020 - 20:32

Yarın için 9 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yarın için Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ile Sinop'a kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Konya, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini açıklayan Meteoroloji, vatandaşlara sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması çağrısı yaptı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Meteoroloji’nin bölge bölge hava durumu tahmininde şu ifadeler kullanıldı:

* Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile yarın Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Bursa, Bilecik, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

* Ege: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa ve Kütahya çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

* Akdeniz: Az bulutlu ve açık, yarın zamanla batısının parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


* İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

* Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile yarın zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

* Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

17 Eki 2020 - 20:30 - Gündem

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