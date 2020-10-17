Salon: Kurtdereli
Hakemler: Aydın Karaçam xx, M.Onur Sönmez xx, Alican Alıcı xx
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xxx 17, Berkay Genç x 5, Ogün Sevinç x 3, Bulut Altın x 2, Hamit Sezaver xxx 25, Koray Uzunhasan xx 13, Cemal Nalga x 2, Zane Asher Knowles xx 16
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Burak Şaşmaz x 3, Burak Can Dilmaç x 4, Sertay Gürsu xx 12, Mert Ulutaş xx 7, Horace Gilbert Spencer xxx 18, Uğur Dokuyan xx 7, Anıl Atamış x 2, Hakan Şanlı x 3, Keshun Deion Sherrill xxxx 33
1. Periyot: 15-17 (Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor)
Devre: 39-35 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor)
3. Periyot: 61-51 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor)
4. Periyot : 81-81 (Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.