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17 Eki 2020 - 22:12- Asayiş G: 17 Eki 2020 - 22:14

Yolcu olarak bindiği takside ölümden döndü

Gebze'de taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, akşam saatlerinde Gebze İstasyon Eskihisar Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, feribot yoluna seyir halinde olan O.P. yönetimindeki 06 FG 4296 plakalı FİAT marka hafif ticari araç ile Darıca'dan Gebze istikametine gitmekte olan M.Ş. yönetimindeki Renault marka 41 T 3028 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazanın şiddetiyle karşı yola savrulan araçlarda maddi hasar oluşurken 41 T 3028 plakalı ticari takside bulunan sürücü M.Ş. ve yanındaki yolcu olarak bulunan S.B. yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

17 Eki 2020 - 22:12 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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