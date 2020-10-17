Yolcu olarak bindiği takside ölümden döndü

Kaza, akşam saatlerinde Gebze İstasyon Eskihisar Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, feribot yoluna seyir halinde olan O.P. yönetimindeki 06 FG 4296 plakalı FİAT marka hafif ticari araç ile Darıca'dan Gebze istikametine gitmekte olan M.Ş. yönetimindeki Renault marka 41 T 3028 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazanın şiddetiyle karşı yola savrulan araçlarda maddi hasar oluşurken 41 T 3028 plakalı ticari takside bulunan sürücü M.Ş. ve yanındaki yolcu olarak bulunan S.B. yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.