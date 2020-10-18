Olay saat 21.45 sıralarında Dilovası Mimar Sinan Mahallesi 510 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FAS 66 plakalı aracı ile evine gitmek için yola çıkan Turgay S.(50), evinin olduğu sokağa gelince aracından indi. Evine doğru yürüyen Turgay S., kendisini takip eden bir araçtan kimliği belirsiz kişilerce silahla açılan ateş sonucu ayağına isabet eden iki kurşun ile yaralandı. Saldırgan şahıslar, geldikleri araçla olay yerinden hızla kaçarken, olayı görenleri durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turgay S., ambulansla Dilovası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Turgay S.’nin sağlık durumunun iyi oluğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan kimliği belirsiz kişileri yakalamak için inceleme başlattı.
18 Eki 2020 - 09:08- Asayiş Güncelleme: 18 Eki 2020 - 10:00
Evine giderken silahlı saldırıda yaralandı
Dilovası'nda evine giden şahıs, bir araçtan silahla ateş açılması sonucu ayağından yaralandı.
# ateş
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.