Körfez'de altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Körfez'de toplam 77 km uzunluğunda altyapının yapılacağı yenileme çalışmaları, 5 mahallede yoğun bir şekilde devam ediyor. Körfez Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında altyapısı tamamlanan bölgelerin üstyapı asfaltlanma çalışmaları da yapılıyor.

5 MAHALLEDE YOĞUN ÇALIŞMA

Kocaeli’nde yaşayan vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ile atık su ve yağmur suyu altyapısı için altyapı yatırımlarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Körfez ilçesine bağlı 5 mahallenin altyapısını baştan sona yenileme çalışmaları yapıyor. İlçeye bağlı Güney, Fatih, Barbaros, Mimar Sinan ve Sevindikli Mahallelerinde yapılan boru döşeme çalışmalarında içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı yapılıyor. Toplam 77 km uzunluğunda altyapının yenileneceği projenin başladığı süre zarfında 5 mahallede 8.6 km uzunluğunda içme suyu, 6.1 km uzunluğunda kanalizasyon ve 1.7 km uzunluğunda yağmur suyu altyapısı tamamlandı. Ağırlıklı olarak Güney ve Fatih Mahallelerinde yapılan çalışmalar belirlenen program çerçevesinde devam ediyor.

BOZULAN YOLLAR ASFALTLANIYOR

İSU Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların üstyapısını düzenlemek için asfalt çalışması yapıyor. Körfez Belediyesi ile geçtiğimiz yıl protokol yapan İSU Genel Müdürlüğü, altyapısı tamamlanan Kuğu, Konak, Şenlik, Ufuk, Atakan ve İsmail Ozan sokakları ile Hürriyet caddesinde asfalt ve yama çalışmaları yaptı. Yapılan çalışmalarda toplam 1373 ton asfalt kullanılarak sokakların üstyapı çalışması tamamlandı. İlçede altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların asfalt ve yama çalışmaları, program çerçevesinde devam edecek.

77 KİLOMETRE YENİ ALTYAPI

İSU Genel Müdürlüğü Körfez ilçesinde toplamda 5 mahallede yapılacak olan çalışmalarda, 38 kilometre uzunluğunda içme suyu, 31 kilometre uzunluğunda kanalizasyon ve 8 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı ile birlikte toplamda 77 kilometre uzunluğunda altyapı hattı imalatı yapılacak.