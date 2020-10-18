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18 Eki 2020 - 09:32- Gündem G: 18 Eki 2020 - 09:35

Başkan, damadı ve kızı virüse yakalandı

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu Kocaeli İl Temsilcisi ve Bağımsız Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Sami Ayyıldız koronavirüse yakalandı
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Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu Kocaeli İl Temsilcisi ve Bağımsız Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Sami Ayyıldız, damadı ve kızı ile birlikte yaptırmış oldukları Covid 19 testleri pozitif çıktı. Yapılan testlerin pozitif çıkması nedeniyle kızı ve damadı ikamet etmiş oldukları evlerinde tedavi altına alınırken, başkan Ayyıldız'de kendi ikamet etmiş olduğu evinde tedavi altına alındı. Kızı ve damadının testlerinin pozitif çıkması sonrası test yaptıran Başkan Ayyıldız'da bu virüse yakalandığı belirtildi. Sami Ayyıldız'ın eşi ve diğer çocuklarında ise her hangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.
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18 Eki 2020 - 09:32 - Gündem

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