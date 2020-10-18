Asya Tur’un Akyazı Şubesi açıldı

Türkiye’nin ulaşım devi Asya Tur’un Sakarya Akyazı’daki şubesinin açılışı dualarla yapıldı. Akyazı-Sakarya-Ankara, Akyazı-Sakarya-Zonguldak ve Akyazı-Sakarya-Bursa seferleri de başladı

YOLCU taşımacılığında en büyük markalarından olan Asya Tur, büyümeye devam ediyor. Merkezi Kocaeli olan ve Türkiye’nin dört bir yanına yolcu taşıyan Asya Tur, uygun fiyat ve kalite iddiasıyla pandemi döneminin devam ettiği bu zor günlerde adeta vatandaşın yanında oluyor.

SON OLARAK AKYAZI

12 Haziran’da yolcu taşımacılığına yeniden başlayan ve halkın büyük ilgisiyle karşılaşan Asya Tur, birçok yerde şube açılışlarını da gerçekleştiriyor. Asya Tur son olarak Sakarya Akyazı’da dualarla şube açılışı gerçekleştirdi. Ömercikler Mahallesi Ada Caddesi Numara 4 adresindeki (Yeni Camii karşısı) şube açılışına Asya Tur yöneticileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

İŞTE KATILIMCILAR

Asya Tur’u temsilen İcra Kurulu Başkanı (CEO) Niyazi Genç, İşletme Müdürü Sedat Koç ve Akyazı İşletmecisi Hakan Yılmaz’ın hazır bulunduğu açılışa, Akyazı Belediye Başkan Yardımcıları Ali Gezer ve Mehmet Öztürk, MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli, Akyazı İlçe Müftüsü İzzet Şener, Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katılım sağladı.

GENÇ’TEN TEŞEKKÜR

Açılışa katılanlara bir bir teşekkür eden İcra Kurulu Başkanı Genç, Asya Tur’un ulaşımda büyük bir marka olduğunu ifade ederek, “Kalite, tecrübe ve güveni bir araya getirdik ve hedefimiz çok büyük. Asya Tur’un önceliği her zaman vatandaş olacaktır. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim” dedi. Öte yandan Akyazı-Sakarya-Ankara, Akyazı-Sakarya-Zonguldak ve Akyazı-Sakarya-Bursa seferleri de başladı.