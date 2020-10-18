Buz sporcularımıza tebrik yağıyor

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Trophy 2020 Yarışması'nda gümüş madalya kazanan İzmitli milli sporcumuz Burak Demirboğa ile bronz madalya elde eden genç Alp Eren Özkan tebrikleri kabul etmeye devam ediyor. FILA (Dünya Güreş Federasyonu) tarafından "Asrın Güreşçisi" unvanı verilmiş eski grekoromen güreşçi, Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi, Ak Parti Sivas Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya da yaptığı paylaşım ile Demirboğa ve Özkan’ı kutladı.