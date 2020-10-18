Nihat Köksal’ın eşi beyin kanaması geçirdi

Kocaelispor’un eski kalecisi ve kaleci antrenörlerinden olan, Engin Korukır’ın ekibinde yer alan Nihat Köksal üzüntü yaşıyor. Köksal’ın eşi Gül Köksal beyin kanaması geçirdi. Haberi öğrenen Nihat Köksal, Antalya’dan apar topar İzmit’e geldi. Gebze ve Derince’deki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer olmadığı için, Yalova’daki Özel Aktif Hastanesi’nde yer bulundu. Burada yoğun bakıma servisine yatırılan Gül Köksal için ilk 24 saat çok kritik. Gazetemiz olarak Gül Hanım’a acil şifalar diliyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.