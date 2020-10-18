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18 Eki 2020 - 13:45- Spor G: 18 Eki 2020 - 13:47

Nihat Köksal’ın eşi beyin kanaması geçirdi

Kocaelispor’un eski kalecisi ve kaleci antrenörlerinden olan, Engin Korukır’ın ekibinde yer alan Nihat Köksal üzüntü yaşıyor.
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Kocaelispor’un eski kalecisi ve kaleci antrenörlerinden olan, Engin Korukır’ın ekibinde yer alan Nihat Köksal üzüntü yaşıyor. Köksal’ın eşi Gül Köksal beyin kanaması geçirdi. Haberi öğrenen Nihat Köksal, Antalya’dan apar topar İzmit’e geldi. Gebze ve Derince’deki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer olmadığı için, Yalova’daki Özel Aktif Hastanesi’nde yer bulundu. Burada yoğun bakıma servisine yatırılan Gül Köksal için ilk 24 saat çok kritik. Gazetemiz olarak Gül Hanım’a acil şifalar diliyoruz.

 

 
# Derince, İzmit

18 Eki 2020 - 13:45 - Spor

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