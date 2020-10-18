Kocaelispor Kulübü’nden Gül Köksal için geçmiş olsun mesajı

Kocaelispor Kulübü, Gül Köksal’ın geçirdiği beyin kanaması nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada “Kulübümüzün eski kalecilerinden ve kaleci antrenörlerinden Nihat Köksal'ın eşi Gül Köksal hanımefendinin beyin kanaması geçirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Gül Hanım’a acil şifa diliyor ve bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.