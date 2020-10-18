Bizim çocukların içinden forvet çıktı

Geride bıraktığımız sezon Kocaelispor’un şampiyon olan kadrosunda yer alan iki futbolcu Sefa Narin ve Mert Yavuz yeni sezonda attığı gollerle adlarından söz ettiriyor. Engin Korukır’ın çalıştırdığı 2. Lig takımlarından Serik Belediyespor forması giyen ve geçen sezon Selahaddin Dinçel’in adeta gazabına uğrayan Sefa Narin, 4 Ekim’de oynanan ve 4-1 kazanılan Bayburt maçında takımının 4. golünü atmış, bu maçtaki futboluyla da parmak ısırtmıştı.

MERT’İ DE O YEDİ …

Yine geçen sezona Kocaelispor ile başlayan, ancak eski teknik direktör Selahaddin Dinçel’in raporu doğrultusunda devre arasında takımdan ayrılan, Ofspor’da forma giyen Mert Yavuz, yeni sezon için Payasspor ile anlaşmıştı. Hatay ekibinin, son hafta sahasında Manisaspor ile oynadığı maça 11’de başlayan Atom Karınca, karşılaşmanın yıldızı oldu ve 2-1 kazanılan maçta 1 gol attı, 1 de asist yaptı. Bir birine yakın arkadaş olan Sefa ve Mert, sosyal medya üzerinden de birbirini tebrik etmeyi de ihmal etmedi.