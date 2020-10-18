İzmit Belediyespor’un fırtına gibi estiği Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 4'te 0'la başlayan Birevim Elazığ İl Özel İdare'de Başantrenör Olcay Orak'la yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz Başantrenör Olcay Orak'la yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşmaya vararak yollarını ayırma kararı almıştır. Birlikte çalıştığımız dönemde takımımızın başarısında büyük emekleri olan sayın Olcay Orak'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kararın hem kulübümüz hem de sayın Olcay Orak için hayırlı olmasını diliyor, hocamıza kariyerinin geri kalan kısmında başarılar diliyoruz” denildi.
18 Eki 2020 - 13:47- Spor Güncelleme: 18 Eki 2020 - 13:49
Elazığ İl Özel'de Olcay Orak gitti
İzmit Belediyespor’un fırtına gibi estiği Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 4'te 0'la başlayan Birevim Elazığ İl Özel İdare'de Başantrenör Olcay Orak'la yollar ayrıldı.
# İzmit
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.