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18 Eki 2020 - 13:48- Spor G: 18 Eki 2020 - 13:50

Dünya Yarı Maraton’da milliler 11. oldu

Dünya Yarı Maraton Şampiyonası’nda, ay-yıldızlı ekip erkekler takım sıralamasında 11. sırayı aldı. Polonya’daki Dünya Yarı Maraton Şampiyonası’nda, erkeklerde Uganda ilk kez dünya şampiyonu çıkardı.
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Organizasyona erkeklerde beş atletle katılan Türkiye, takım halinde 11. oldu. 21 kilometrelik mücadelenin başlamasıyla birlikte ön grupta yerini alan Aras Kaya, son beş kilometre içinde biraz irtifa kaybederken, finişe 1:00:51’lik dereceyle 24’üncü olarak geldi. Kaya, kariyerinin en iyi derecesini bir buçuk dakika geliştirdi. Avrupa maraton rekortmeni Kaan Kigen Özbilen, 1:02:53 ile 46’ncı olurken, Polat Kemboi Arıkan 1:03:10 ile 61’inci sırada kaldı. İstanbul Yarı Maratonu şampiyonu Sezgin Ataç 1:03:21 ile 65’inci olurken, ilk kez bu seviyede milli takımda yarışan Saffet Elkatmış da 1:03:34 ile PB yaparak 69’uncu sırada müsabakayı noktaladı. Her ülkeden en iyi üç derecenin toplamıyla yapılan takım sıralamasında Türkiye erkeklerde 3:06:54 ile 21 takım arasında 11’inci olarak yarışmayı noktaladı.

18 Eki 2020 - 13:48 - Spor

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