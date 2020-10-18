Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
18 Eki 2020 - 13:49- Spor G: 18 Eki 2020 - 13:51

Fatma Abla'dan potaya dev yatırım!

İzmit Belediyesi’nin, geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için faaliyete geçirdiği ve 7-14 yaş arası tüm çocukları kapsayan basketbol okuluna ilk haftalarda yoğun ilgi oluştu
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit’teki basketbol kültürünün güçlendirilmesi ve İzmit Belediyespor ile Türk sporuna yerli sporcuların kazandırılması amacıyla başlatılan basketbol okulu, artan ilgiyle devam ediyor. İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Baş Antrenörü Hasan Fırat Okul ve yardımcı antrenörlerden ders alan küçük basketçiler, her türlü Pandemi tedbirlerinin uygulandığı basketbol okulunda antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Cumartesi ve pazar günleri eğitim veren basketbol okulu, İzmit Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu’nda minikleri ağırlıyor.

 BAŞKAN KOŞTUR DA TAM MESAİ YAPIYOR

Basketbol okuluyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Gençlik Spor Kadın Basketbol Takımı Başkanı Uğur Koştur, “İzmit Belediyemizin desteğiyle salonumuz düzenli olarak temizlenerek dezenfekte ediliyor. Velilerimiz güvenli bir şekilde çocuklarını bu spor okullarına yollayabilir. Geleceğin gençlerini buradan çıkarmak istiyoruz. Amacımız A takımdaki oyuncuların İzmitli olmaları. Geçen sene bir oyuncumuz A takım kadrosundaydı. Bu sene 5 oyuncumuz A takımla antrenmanlara çıkıyor. İsteğimiz, ilerleyen süreçte tüm oyuncuların İzmitli olması yönünde. Bunun meyvelerini bu spor okullarımızdan alacağımıza inanıyorum. İzmit’te gerçekten geniş bir sporcu yapısı ve potansiyeli var. Biz de bu cevherleri değerlendirip takımıza ve Türk sporuna kazandırmak istiyoruz” dedi.

 OKUL: HİJYENİK ORTADA BAŞLADIK

Küçük sporcularla yakından ilgilenen İzmit Belediye Gençlik Spor Kadın Basketbol Takımı Baş Antrenörü Hasan Fırat Okul, “Basketbol okullarımızı gayet hijyenik bir ortamda başladı. Talep, beklediğimizin üstünde oluştu. İlk haftalar itibariyle 30 kişinin üstüne çıktık. Antrenman gruplarımız gayet yeterli sayıda. Bizim için Pandemi döneminde önemli olan sağlık. Topların hepsi sterilize bir şekilde çocuklara veriliyor. Herkes kendi topuyla antrenman yapıyor. Çocuklarımız dışarıdan gelirken dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriliyor. Salon, İzmit Belediyesi tarafından tertemiz yapılıyor. Velilerimiz gönül rahatlığıyla çocuklarını buraya gönderebilir” diye konuştu.

 

İZMİT, BASKETBOLU SEVİYOR

Okul sözlerini şöyle sürdürdü: İzmit’te basketbol için büyük adımlar atıyoruz. İzmit sporcu kenti ama bu dönemde insanlar ister istemez evlerine çekildi. Biz insanlara nefes aldırmak ve buradaki basketbol seviyesini arttırmak için çok çalışıyoruz. Covid-19 etkisini kaybettiği zaman kentimizin basketbol potansiyelini daha da yukarıya çıkartacağız. Türkiye’de ses getiren bir altyapı organizasyonu kurmak istiyoruz. Buradaki amacımız altyapılarımıza kendi havuzumuzdan oyuncu yetiştirebilmek. Tüm İzmit halkını buraya bekliyoruz. Akıllarına takılan sorular olursa belediyemiz üzerinden bize ulaşıp istediklerini sorabilirler.

 

AĞA: ÇALIŞMALAR ÇOK İYİ GİDİYOR
Tüm çocukları basketbol oynamaya davet eden İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa ise, “Basketbol okullarımız Fırat Hocamızın koordinesinde çok iyi gidiyor. Ben tüm basketbolu seven aileleri ve çocukları kurslarımıza davet ediyorum. Biz burada çocukların gönül rahatlığıyla antrenman yapabilmeleri için her türlü tedbiri alıyoruz. Talepler geçekten çok fazla. Önlemler alınmış bir şekilde burada idmanlar başladı. Kurslarımıza katılmak isteyenler belediyemize müracaat edebilirler. Kendilerine her türlü katkıyı sağlamaya hazırız” ifadelerini kullandı.

 

 

İZMİT 9 SUTUN

# İzmit, eğitim

18 Eki 2020 - 13:49 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Fatma Abla'dan potaya dev yatırım! mask
Fatma Abla'dan potaya dev yatırım!
Dünya Yarı Maraton’da milliler 11. oldu mask
Dünya Yarı Maraton’da milliler 11. oldu
Elazığ İl Özel'de Olcay Orak gitti mask
Elazığ İl Özel'de Olcay Orak gitti
Kocaelispor Kulübü’nden Gül Köksal için geçmiş olsun mesajı mask
Kocaelispor Kulübü’nden Gül Köksal için geçmiş olsun mesajı
Bizim çocukların içinden forvet çıktı mask
Bizim çocukların içinden forvet çıktı
Buz sporcularımıza tebrik yağıyor mask
Buz sporcularımıza tebrik yağıyor
Anket Kocaeli'de ulaşımı pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bir dönem Fikri Işık’ın takımıydı şimdi futbolcular ayakta tutuyor mask
Bir dönem Fikri Işık’ın takımıydı şimdi futbolcular ayakta tutuyor
Mahalle bakkalı 20 çocuğa cinsel istismarda bulundu mask
Mahalle bakkalı 20 çocuğa cinsel istismarda bulundu
Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Yağış geliyor... mask
Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Yağış geliyor...
Eşi evde yokken bunu yapan hapsi boylayacak! mask
Eşi evde yokken bunu yapan hapsi boylayacak!
Bankadan çektiği parayı görünce şoke oldu! mask
Bankadan çektiği parayı görünce şoke oldu!
SUMOTAŞ şöförü feci kazada can verdi! mask
SUMOTAŞ şöförü feci kazada can verdi!

GALERİ

Yerli ve yabancı onlarca kişi akın ediyor mask
Yerli ve yabancı onlarca kişi akın ediyor
Kadınlar cami yaptırabilmek için yufka satıyor, tuğla taşıyor mask
Kadınlar cami yaptırabilmek için yufka satıyor, tuğla taşıyor
4 katlı binada yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü mask
4 katlı binada yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü
Hamilelik döneminde ayva tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor mask
Hamilelik döneminde ayva tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor
Kocaelispor Affetmedi 0-1 mask
Kocaelispor Affetmedi 0-1
Afjet Afyon-Kocaelispor (Canlı anlatım) (0-1) mask
Afjet Afyon-Kocaelispor (Canlı anlatım) (0-1)
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL