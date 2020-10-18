Erhan Altın sahaya indi!..

Önceki çalıştırıcı Selahaddin Dinçel’in rapor alarak oyaladığı yeşil siyahlılarda Altın, Çorum ve Afyon maçlarını tribünden izlemek zorunda kalırken, bu süreçte antrenmana da çıkamamıştı. Dinçel’in Erokspor ile anlaşmasının ardından eski raporlu çalıştırıcı ile resmi olarak yollar ayrılınca Erhan Altın’ın antrenmana çıkmasında her hangi bir sorun kalmadı.

AYDIN KARABULUT DA KATILDI

Önceki gün Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri’ndeki sahadaki ilk çalışmasına çıkan Erhan Altın çalışma boyunca yüksek sesle futbolculara hem uyarılarda bulundu hem de futbolcuları motive etti. Antrenmanda sağ dizindeki sakatlığından ötürü bir süredir antrenmana çıkamayan Aydın Karabulut da yer aldı.

BAHRİ CAN SÜRPRİZİ

Öte yandan 25 kişilik kadroya alınmayan ve alt yapı ile çalışmalara devam etmesi kararlaştırılan sağ bek Bahri Can Avcı da antrenmanda yer alan bir diğer isimdi. Yeşil siyahlı futbolcuların üst üste iki galibiyetin ardından morallerinin çok yüksek olduğu dikkatlerden kaçmazken, takım çarşamba günü de İnegöl maçını kazanmak için elinden geleni yapacak.