Erhan Altın sahaya indi!..

Önceki çalıştırıcı Selahaddin Dinçel’in rapor alarak oyaladığı yeşil siyahlılarda Altın, Çorum ve Afyon maçlarını tribünden izlemek zorunda kalırken, bu süreçte antrenmana da çıkamamıştı. Dinçel’in Erokspor ile anlaşmasının ardından eski raporlu çalıştırıcı ile resmi olarak yollar ayrılınca Erhan Altın’ın antrenmana çıkmasında her hangi bir sorun kalmadı.
AYDIN KARABULUT DA KATILDI
Önceki gün Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri’ndeki sahadaki ilk çalışmasına çıkan Erhan Altın çalışma boyunca yüksek sesle futbolculara hem uyarılarda bulundu hem de futbolcuları motive etti. Antrenmanda sağ dizindeki sakatlığından ötürü bir süredir antrenmana çıkamayan Aydın Karabulut da yer aldı.
BAHRİ CAN SÜRPRİZİ
Öte yandan 25 kişilik kadroya alınmayan ve alt yapı ile çalışmalara devam etmesi kararlaştırılan sağ bek Bahri Can Avcı da antrenmanda yer alan bir diğer isimdi. Yeşil siyahlı futbolcuların üst üste iki galibiyetin ardından morallerinin çok yüksek olduğu dikkatlerden kaçmazken, takım çarşamba günü de İnegöl maçını kazanmak için elinden geleni yapacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.