Horace: Takımdan çok ümitliyim

Sıkı çalıştıklarını ve bunun da karşılığını alacaklarını ifade eden Horace şu şekilde konuştu: Öncelikle belirtmek isterim ki Kocaeli şehri çok güzel. Tam deniz kenarında. Yemekleri de nefis. Yeni lezzetler deniyorum. Baklavaya bayıldım.Her yeniliğe açığım o nedenle künefeyi de deneyeceğim. Ayrıca burada ülkemdeki ürünlere de ulaşabiliyorum. Buranın insanlarını da takım arkadaşlarımı da çok sevdim.
TIKIR TIKIR İŞLİYOR
İlk kez Türkiye’de basketbol oynuyorum. Kağıtspor organizasyonunu çok düzenli buluyorum. Özellikle saha dışındaki işler tıkır tıkır ilerliyor. Saha içinde de çok güzel bir çalışmamız var. Sıkı çalışıyoruz. Her geçen gün bu çalışmalar bizi daha da ileriye götürecek. Başlangıç için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve önümüzdeki süreçte de üzerine kata kata mücadele edeceğiz. Ümitliyim. İnanıyorum ki bu sezon güzel geçecek. N Erdem ÖVÜÇ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.