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18 Eki 2020 - 13:51- Spor G: 18 Eki 2020 - 13:53

Horace: Takımdan çok ümitliyim

Kağıtspor Erkek Basketbol Takımı’nın Birleşik Amerikalı sporcusu Horace GilbertSpencer, sezonu istediklerini noktada bitireceklerine inandığını belirtti ve takımdan çok ümitli olduğunu ifade etti.
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Sıkı çalıştıklarını ve bunun da karşılığını alacaklarını ifade eden Horace şu şekilde konuştu: Öncelikle belirtmek isterim ki Kocaeli şehri çok güzel. Tam deniz kenarında. Yemekleri de nefis. Yeni lezzetler deniyorum. Baklavaya bayıldım.Her yeniliğe açığım o nedenle künefeyi de deneyeceğim. Ayrıca burada ülkemdeki ürünlere de ulaşabiliyorum. Buranın insanlarını da takım arkadaşlarımı da çok sevdim.

TIKIR TIKIR İŞLİYOR

İlk kez Türkiye’de basketbol oynuyorum. Kağıtspor organizasyonunu çok düzenli buluyorum. Özellikle saha dışındaki işler tıkır tıkır ilerliyor. Saha içinde de çok güzel bir çalışmamız var. Sıkı çalışıyoruz. Her geçen gün bu çalışmalar bizi daha da ileriye götürecek. Başlangıç için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve önümüzdeki süreçte de üzerine kata kata mücadele edeceğiz. Ümitliyim. İnanıyorum ki bu sezon güzel geçecek. N Erdem ÖVÜÇ
# Kocaeli

18 Eki 2020 - 13:51 - Spor

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