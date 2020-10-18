Gebze’nin İnegöl’e gücü yetmedi: 3-0

Türkiye Erkekler Voleybol 2.Ligi 1.Grup’ta ilimizi temsil eden Gebze Gençlik Hizmetlerispor, İnegöl deplasmanında tökezledi. İlk hafta Kütahya’ya 3-0 yenip zirveye kurulan ekip, ikinci haftada, ilk deplasman maçında Bursa ekibi İnegöl ile Yeniceköy Salonu’nda karşılaştı. İlk seti 25-22 kaybeden takım, 2. Sette 25-20, 3.sette de 25-19 yenilerek, file önünden 3-0 mağlup ayrıldı. Gebze ekibi, 3. Hafta maçında, Dilovası Spor Salonu’nda 25 Ekim Pazar günü saat 16.00’da başlayacak maçta, Manisa temsilcisi Akhisargücü takımın konuk edecek.

İNEGÖL BELEDİYE:3

GEBZE GENÇLİK H.:0

SALON: Yenice

HAKEMLER: Ali Delidağ, Seyhan Fevzioğlu

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Taha Banuşoğlu, Muhammet Sancaklı, Fatih Yıldız, Erkan Demirci, Burak Yalçın, Mehmet Kömüç ( Mehmet Mert Asma, Osman Korkmaz)

GEBZE GENÇLİK HİZMETLERİ: Nuri Can Akarslan, Oğuz Acar, Hasan Uzun, Emirhan Hatipoğlu, Azad Ozan Budak, Mecithan Gedikoğlu (Melih Yılmaz, Emirhan Tonbaz, Umut Kırca Lafcı, Emirhan Yılmaz,

SETLER: 25-22, 25-20, 25-19

SÜRE: 71 dakika ( 25, 24, 22)