Gebze’nin İnegöl’e gücü yetmedi: 3-0

Türkiye Erkekler Voleybol 2.Ligi 1.Grup’ta ilimizi temsil eden Gebze Gençlik Hizmetlerispor, İnegöl deplasmanında tökezledi. İlk hafta Kütahya’ya 3-0 yenip zirveye kurulan ekip, ikinci haftada, ilk deplasman maçında Bursa ekibi İnegöl ile Yeniceköy Salonu’nda karşılaştı. İlk seti 25-22 kaybeden takım, 2. Sette 25-20, 3.sette de 25-19 yenilerek, file önünden 3-0 mağlup ayrıldı. Gebze ekibi, 3. Hafta maçında, Dilovası Spor Salonu’nda 25 Ekim Pazar günü saat 16.00’da başlayacak maçta, Manisa temsilcisi Akhisargücü takımın konuk edecek.
İNEGÖL BELEDİYE:3
GEBZE GENÇLİK H.:0
SALON: Yenice
HAKEMLER: Ali Delidağ, Seyhan Fevzioğlu
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Taha Banuşoğlu, Muhammet Sancaklı, Fatih Yıldız, Erkan Demirci, Burak Yalçın, Mehmet Kömüç ( Mehmet Mert Asma, Osman Korkmaz)
GEBZE GENÇLİK HİZMETLERİ: Nuri Can Akarslan, Oğuz Acar, Hasan Uzun, Emirhan Hatipoğlu, Azad Ozan Budak, Mecithan Gedikoğlu (Melih Yılmaz, Emirhan Tonbaz, Umut Kırca Lafcı, Emirhan Yılmaz,
SETLER: 25-22, 25-20, 25-19
SÜRE: 71 dakika ( 25, 24, 22)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.