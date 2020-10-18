Ünlü’ye Türk Sağlık Sen başarılar diledi

Kısa bir süre önce yapılan İl Kongresi ile MHP İl Başkanlığı’na yeniden seçilen Aydın Ünlü’yü Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Denetleme Kurulu Başkanı Erkan Temel, İl Sağlık Müdürlüğü Baş Temsilcisi Serkan Gökduman ile birlikte makamında ziyaret etti. Şube Başkanı Çeker ve heyeti dördüncü kez seçilen Ünlü’ye ve yönetimine başarılar dileyerek tebrik etti.
“MAĞDURİYET YAŞAYANLARA KAPIMIZ AÇIK”
Ünlü ziyaret için Çeker ve heyetine teşekkür ederek, “Sağlık çalışanlarının sorunlarını yakinen takip ediyorum. İdareler tarafından kamu çalışanlarına usulsüz uygulamalar yapılmasına, personele mobing uygulanmasına seyirci kalmayacağız. Personelin haklı davlarında yanlarında olacağız. Kurumlarda mağduriyet yaşayan kamu çalışanlarına kapımız acık” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.