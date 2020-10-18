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18 Eki 2020 - 14:53- Gündem G: 18 Eki 2020 - 14:54

Başkan Aygün’den anlamlı ziyaret

Başkan Aygün, İmam Hatipliler Haftası dolayısıyla Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti
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İmam Hatipler Haftası etkinlikleri kapsamında Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, ilçede eğitim veren Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkanlar Aygün ve Merdan’a teşkilat yöneticilerinin de eşlik ettiği programda okul müdürü Ömer Kurt ve öğretmenler hazır bulundu. Eğitime yönelik tüm faaliyetleri desteklediklerini belirten Başkan Aygün, “İmam Hatip okullarımız verdikleri eğitimle örnek oluyorlar. Bu vesileyle öğrencilerimizin eğitiminde emeği geçen okul müdürümüz Ömer Kurt ve kıymetli hocalarımızın İmam Hatipler Haftası’nı tebrik ediyorum” dedi. Okul müdürü Kurt da ziyaretleri için Başkanlar Aygün ve Merdan’a teşekkür ederek, okulla ilgili genel bilgiler verdi.
# AKP, Derince, eğitim

18 Eki 2020 - 14:53 - Gündem

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