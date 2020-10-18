İmam Hatipler Haftası etkinlikleri kapsamında Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, ilçede eğitim veren Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkanlar Aygün ve Merdan’a teşkilat yöneticilerinin de eşlik ettiği programda okul müdürü Ömer Kurt ve öğretmenler hazır bulundu. Eğitime yönelik tüm faaliyetleri desteklediklerini belirten Başkan Aygün, “İmam Hatip okullarımız verdikleri eğitimle örnek oluyorlar. Bu vesileyle öğrencilerimizin eğitiminde emeği geçen okul müdürümüz Ömer Kurt ve kıymetli hocalarımızın İmam Hatipler Haftası’nı tebrik ediyorum” dedi. Okul müdürü Kurt da ziyaretleri için Başkanlar Aygün ve Merdan’a teşekkür ederek, okulla ilgili genel bilgiler verdi.
18 Eki 2020 - 14:53- Gündem Güncelleme: 18 Eki 2020 - 14:54
Başkan Aygün’den anlamlı ziyaret
Başkan Aygün, İmam Hatipliler Haftası dolayısıyla Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.