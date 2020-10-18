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18 Eki 2020 - 14:54- Gündem G: 18 Eki 2020 - 14:55

AFAD’dan gönüllülere yüz yüze eğitim

AFAD İl Müdürlüğü, AFAD gönüllülerine yönelik yüz yüze eğitimlere start verdi
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AFAD Başkanlığınca 1,5 yıl önce başlatılan AFAD gönüllülüğü sisteminde ikinci aşamaya geçildi. E-devlet üzerinden gönüllü kaydı oluşturan ve teorik olarak verilen 4 uzaktan eğitim programını tamamlayan ilimizdeki AFAD gönüllülerine AFAD İl Müdürlüğünce yüz yüze eğitim verilmeye başlandı.

“GÖNÜLLÜLER BAŞ TACIMIZDIR”

Kartepe bulunan AFAD İl Müdürlüğü’nde 2 hafta sürecek eğitimlerin “AFAD Tanıtımı ve Beklentilerin Alınması” konulu ilk dersini AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul verdi. Gönüllülükle ilgili bilgilendirmelerde de bulunan Tekoğul, ilimizde 4 bin 424 gönüllü sayısına ulaşıldığını, hatırlatarak, “Hiçbir beklenti olmadan insani duyarlılığa sahip şekilde zaman ve emeğini ortaya koyan, fedakarlık gösteren siz gönüllüler, bizim değerlimizsiniz” dedi. 

PROGRAM YOĞUN

2 hafta sürecek eğitimlerin ilk 5 gününde hafif arama kurtarma içerikli konuların işleneceği, depremin oluşumundan, bina yapı sistemleri ve işaretlemelerine, kurtarma malzemelerinin tanıtımından ipler ve düğümler eğitimlerine, üst katlardan ve kuyulardan kurtarma uygulamasına, yaralı taşıma tekniklerinden, çadır kurma tatbikatlarına kadar yoğun bir hafta geçirdiklerine değinen Tekoğul, ikinci hafta ile birlikte yangın içerikli teorik ve uygulamalı eğitim ve tatbikatların gerçekleştirileceğini anlattı.
# eğitim, Kartepe, Yangın

18 Eki 2020 - 14:54 - Gündem

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