“Kent için en iyi adımı sizlerle birlikte atacağız”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, önceki gün İlimtepe, Yukarı Hereke ve Kışladüzü’nde bir dizi incelemede bulundu. En son yaşanan yağışlar nedeniyle zarar gören alanları da gezen Başkan Söğüt, “Kentin birçok noktasında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından düzenleme çalışmalarını başlattık. Sorunları da yerinde görerek hızlı çözümler üretiyoruz” dedi.
HIZLI ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ
Başkan Söğüt, bir yandan şehri geleceğe taşıyacak projelere imza atarken, bir taraftan da kentin mevcuttaki sorunlarını da tek tek çözdükleri belirterek, “Bunları da oturduğumuz yerden değil, sorunları yerinde görerek hızlıca çözüm üreterek ortadan kaldırıyoruz. Göreve gelirken de ‘ortak akıl’ demiştik. Bu kapsamda 9 mahallemizde halk meclislerimizi gerçekleştirdik. Gerçekten güzel sonuçlar elde ediyoruz. Sorunları yerinde görerek, vatandaşlarımızın taleplerini onlardan dinleyerek hemen çözüm yollarını üreterek, yol haritamızı buna göre şekillendiriyoruz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.