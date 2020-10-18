Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
18 Eki 2020 - 14:54- Gündem G: 18 Eki 2020 - 14:56

“Kent için en iyi adımı sizlerle birlikte atacağız”

Başkan Söğüt, İlimtepe, Yukarı Hereke ve Kışladüzü’nde incelemelerde bulundu. Başkan Söğüt, ilçenin gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi
mask

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, önceki gün İlimtepe, Yukarı Hereke ve Kışladüzü’nde bir dizi incelemede bulundu. En son yaşanan yağışlar nedeniyle zarar gören alanları da gezen Başkan Söğüt, “Kentin birçok noktasında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından düzenleme çalışmalarını başlattık. Sorunları da yerinde görerek hızlı çözümler üretiyoruz” dedi.

HIZLI ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ

Başkan Söğüt, bir yandan şehri geleceğe taşıyacak projelere imza atarken, bir taraftan da kentin mevcuttaki sorunlarını da tek tek çözdükleri belirterek, “Bunları da oturduğumuz yerden değil, sorunları yerinde görerek hızlıca çözüm üreterek ortadan kaldırıyoruz. Göreve gelirken de ‘ortak akıl’ demiştik. Bu kapsamda 9 mahallemizde halk meclislerimizi gerçekleştirdik. Gerçekten güzel sonuçlar elde ediyoruz. Sorunları yerinde görerek, vatandaşlarımızın taleplerini onlardan dinleyerek hemen çözüm yollarını üreterek, yol haritamızı buna göre şekillendiriyoruz” dedi.
# Körfez, Hereke

18 Eki 2020 - 14:54 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
AFAD’dan gönüllülere yüz yüze eğitim mask
AFAD’dan gönüllülere yüz yüze eğitim
Başkan Aygün’den anlamlı ziyaret mask
Başkan Aygün’den anlamlı ziyaret
Ünlü’ye Türk Sağlık Sen başarılar diledi mask
Ünlü’ye Türk Sağlık Sen başarılar diledi
Büyükakın; Muhtarlar, en büyük hizmet ortağımızdır mask
Büyükakın; Muhtarlar, en büyük hizmet ortağımızdır
Darıca’da okul bahçelerine fidan dikiliyor mask
Darıca’da okul bahçelerine fidan dikiliyor
“Önceliğimiz toplu taşımada vatandaş memnuniyeti” mask
“Önceliğimiz toplu taşımada vatandaş memnuniyeti”
Anket Kocaeli'de ulaşımı pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bir dönem Fikri Işık’ın takımıydı şimdi futbolcular ayakta tutuyor mask
Bir dönem Fikri Işık’ın takımıydı şimdi futbolcular ayakta tutuyor
Mahalle bakkalı 20 çocuğa cinsel istismarda bulundu mask
Mahalle bakkalı 20 çocuğa cinsel istismarda bulundu
Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Yağış geliyor... mask
Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Yağış geliyor...
Eşi evde yokken bunu yapan hapsi boylayacak! mask
Eşi evde yokken bunu yapan hapsi boylayacak!
Bankadan çektiği parayı görünce şoke oldu! mask
Bankadan çektiği parayı görünce şoke oldu!
SUMOTAŞ şöförü feci kazada can verdi! mask
SUMOTAŞ şöförü feci kazada can verdi!

GALERİ

Yerli ve yabancı onlarca kişi akın ediyor mask
Yerli ve yabancı onlarca kişi akın ediyor
Kadınlar cami yaptırabilmek için yufka satıyor, tuğla taşıyor mask
Kadınlar cami yaptırabilmek için yufka satıyor, tuğla taşıyor
4 katlı binada yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü mask
4 katlı binada yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü
Hamilelik döneminde ayva tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor mask
Hamilelik döneminde ayva tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor
Kocaelispor Affetmedi 0-1 mask
Kocaelispor Affetmedi 0-1
Afjet Afyon-Kocaelispor (Canlı anlatım) (0-1) mask
Afjet Afyon-Kocaelispor (Canlı anlatım) (0-1)
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL