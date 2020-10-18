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18 Eki 2020 - 14:56- Yaşam G: 18 Eki 2020 - 14:57

Kocaman, gençleri yalnız bırakmadı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Covid-19 sebebiyle yayımlanan son genelgeye ve kısıtlamalara uygun olarak devam eden cemiyetlerde hemşerilerini yalnız bırakmıyor. Onların en mutlu günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor.
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Başkan Kocaman, Karatepe Mahallesi sakinlerinden Yasin Yazıcı ile Aslı Çakır’ın Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

FEYZA İLE ÖMER DÜNYA EVİNE GİRDİ 

Başkan Kocaman, Feyza Karataş ile Ömer Özgür’ün düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Kocaman, genç çifte ömür boyu mutluluklar dilde.

18 Eki 2020 - 14:56 - Yaşam

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