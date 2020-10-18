18 Eki 2020 - 14:56- Yaşam

Kocaman, gençleri yalnız bırakmadı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Covid-19 sebebiyle yayımlanan son genelgeye ve kısıtlamalara uygun olarak devam eden cemiyetlerde hemşerilerini yalnız bırakmıyor. Onların en mutlu günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor.