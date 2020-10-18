Kocaman, gençleri yalnız bırakmadı

Başkan Kocaman, Karatepe Mahallesi sakinlerinden Yasin Yazıcı ile Aslı Çakır’ın Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.
FEYZA İLE ÖMER DÜNYA EVİNE GİRDİ
Başkan Kocaman, Feyza Karataş ile Ömer Özgür’ün düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Kocaman, genç çifte ömür boyu mutluluklar dilde.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.