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18 Eki 2020 - 15:06- Gündem G: 18 Eki 2020 - 15:07

Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor

Kocaelispor şampiyonluk setini camiada şampiyonluk yaşayan isimlere mesafe tanımadan göndermeye devam eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in hediyelerini alan efsaneler gülümsüyor 
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Kocaelispor tarihinde şampiyonluk yaşamış isimlere araba atkısı, anahtarlık, maske ve yeşil-siyahlı Gülümse İzmit tişörtünden oluşan şampiyonluk setini gönderen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mesafe gözetmeksizin efsane isimlere ulaşmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi, Kocaelispor forması ile 1979-80 sezonunda şampiyonluk yaşayan ‘Veteriner Ahmet’ lakaplı Ahmet Gülmez’in hediyelerini Elazığ’a ulaştırdı. Yıllar sonra kendisinin böylesi hoş bir sürpriz ile hatırlanmasından dolayı mutlu olan Ahmet Gülmez, “Hatırlanmak çok güzel. Buna vesile olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyor, tüm Kocaelisporlulara selamlarımı iletiyorum” dedi. 

FETHİYE’DE SARI TURGAY

Şampiyonluk seti, 1980’li yıllarda yeşil-siyahlı formayı terleten unutulmaz futbolculardan ‘Sarı Turgay’ lakaplı Turgay Aksu’ya ise yaşamını sürdürdüğü Muğla’nın Fethiye ilçesinde ulaştırıldı. 64 yaşında böylesi güzel bir sürpriz ile hatırlanmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Turgay Aksu, “Başka takımlarda da futbol oynamama rağmen Kocaelispor benim için hep özel bir camia olmuştur. Fatma Hanım’ın bu hareketi Kocaelispor’un ne kadar vefalı bir camia olduğunun kanıtıdır. Beni hatırlayan tüm arkadaşlarıma sevgi ve selamlarımı iletiyor, İzmit Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

AKYAZI’DA GOLCÜ SİNAN

Kocaelispor’un 2015-16 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’deki şampiyonluğunda, attığı gollerle önemli bir paya sahip olan Sinan Pektemek ise Sakarya’nın Akyazı ilçesinde İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü personellerinin kendisini ziyareti ile hediyelerini aldı. Kocaelispor ile çok güzel ve özel yıllarının geçtiğine dikkat çeken Sinan Pektemek, kendisini unutmayan Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.

# İzmit

18 Eki 2020 - 15:06 - Gündem

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