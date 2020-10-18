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18 Eki 2020 - 15:43- Siyaset G: 18 Eki 2020 - 15:45

AKP Gençlik Kolları sandık başına gitti

AKP Gençlik Kolları İlçe Teşkilatları geçtiğimiz gün temayül yoklaması için sandık başına gitti.

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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İlçe kongrelerini geride bırakan AKP’de Gençlik Kollarında Kongre süreci başladı. AKP’de kongre öncesi yapılan temayül yoklamaları dün itibari ile başladı. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan’ın istifa etmesi nedeniyle yeni dönemde yeni ilçe gençlik kolları başkanı seçilecek. AKP İzmit İlçe Binasında yapılan temayül yoklaması Kolları Teşkilat Başkanı Mehmet Ceren, il yöneticileri, ilçe gençlik kolları başkan vekili Mehmet Çetin’den oluşan kongre komisyon ekibinin gözetiminde gerçekleştirildi.102 mahalle başkanı ve 25 ilçe yöneticisinin kapalı oy kullanacağı temayül yoklamasının sonucu genel merkeze gönderilecek.

7 İLÇEDE TEMAYÜL

İzmit’in yanı sıra aynı gün yeni başkan seçilecek ilçelerden Kartepe Kandıra Gebze Darıca’da Temayül yoklamaları yapıldı. . Başiskele ve Gebze ilçe binalarında 13.00, Dilovası ilçe binasında 15.00, Kartepe ve Darıca ilçe binalarında 17.00’da yapılırken Kandıra İlçe binasında da 19.00’da başladı.

SONUÇLAR GENEL MERKEZE İLETİLECEK

Temayül sonuçları il başkanlığına teslim edilecek, il başkanlığı da önümüzdeki süreçte genel merkezden gelen bölge koordinatörü ve il koordinatörüne sonuçları iletecek. Yarından itibaren de ilçe başkan aday adayları partiye giderek başvurularını gerçekleştirmeye başlayacaklar.

# AKP, İzmit, Kandıra, Kartepe

18 Eki 2020 - 15:43 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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