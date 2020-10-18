Yazık oldu be Derince’m 2-2

Belediye Derince Artvin Hopa deplasmanında sahaya Yunus Emre, Gökhan, Efe, Sinan, Sercan, Koray, Mehmet, Doğancan, Mehmet, Melih, Muhammed ilk on biriyle çıktı. 33.dakikada sahneye çıkan golcü Melih İnan, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı, deplasman takımı Belediye Derince lehine sonuçlandı.

MEHMET FARKI İKİYE ÇIKARDI AMA…

61.dakikada Mehmet Bağlı takımını 2-0 öne geçirirken Belediye Derince rahatladı, Hopaspor panik havasına büründü. Dakikalar 68’i gösterirken, ev sahibi Artvin Hopa, Eray Pazar ile farkı bire indirdi: 1-2. 76.dakikada ise ev sahibi takımdan Dursun Türk, beraberliği getiren golü attı: 2-2. Maç bu skorla sona ererken, Hopa evindeki tek puana sevindi, Belediye Derince üzüldü. Derincespor, kupada 2.tur maçında 22 Ekim’de Çankaya takımını ağırlayacak, 29 Ekim’de de Nevşehir Belediyespor takımını konuk edecek.