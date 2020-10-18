Yazık oldu be Derince’m 2-2

Belediye Derince Artvin Hopa deplasmanında sahaya Yunus Emre, Gökhan, Efe, Sinan, Sercan, Koray, Mehmet, Doğancan, Mehmet, Melih, Muhammed ilk on biriyle çıktı. 33.dakikada sahneye çıkan golcü Melih İnan, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı, deplasman takımı Belediye Derince lehine sonuçlandı.
MEHMET FARKI İKİYE ÇIKARDI AMA…
61.dakikada Mehmet Bağlı takımını 2-0 öne geçirirken Belediye Derince rahatladı, Hopaspor panik havasına büründü. Dakikalar 68’i gösterirken, ev sahibi Artvin Hopa, Eray Pazar ile farkı bire indirdi: 1-2. 76.dakikada ise ev sahibi takımdan Dursun Türk, beraberliği getiren golü attı: 2-2. Maç bu skorla sona ererken, Hopa evindeki tek puana sevindi, Belediye Derince üzüldü. Derincespor, kupada 2.tur maçında 22 Ekim’de Çankaya takımını ağırlayacak, 29 Ekim’de de Nevşehir Belediyespor takımını konuk edecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.