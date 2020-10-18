Alınan bilgilere göre saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Körfez Güney Mahallesi’nde reklamcılık işi yapan Ahmet Y. isimli genç ayağından vurularak yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye sevk etti. Ayağından vurulduğu öğrenilen Ahmet Y.’nin durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ise olayın failinin peşinde.