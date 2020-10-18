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18 Eki 2020 - 16:52- Asayiş G: 18 Eki 2020 - 16:56

Körfez’de kurşunlama

Körfez Güney Mahallesi Hamam Sokak’ta meydana gelen olayda Ahmet Y. isimli bir kişi ayağından vurularak yaralandı
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Alınan bilgilere göre saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Körfez Güney Mahallesi’nde reklamcılık işi yapan Ahmet Y. isimli genç ayağından vurularak yaralandı. Olay yerine gelen 112  ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye sevk etti. Ayağından vurulduğu öğrenilen Ahmet Y.’nin durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ise olayın failinin peşinde.
# Körfez

18 Eki 2020 - 16:52 - Asayiş

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