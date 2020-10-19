Şampiyonluk bekliyorlar

Savaşın hüküm sürdüğü Kafkasya topraklarında Kocaelispor adıyla mücadelesini sürdüren Gürcistan Kocaelispor’un minikleri, büyük ağabeylerine selam göndererek, bu yıl 1.Lig’e yükselmeyi beklediklerini söyledi. Mikail Geliaşvili’nin başkanlığını sürdürdüğü takımda, yerel turnuvalarda şampiyonluklar gelirken, bir gün Kocaelispor a takım formasını giymek için Türkiye’ye gelmeyi hayal ettiklerini söyleyen minikler “Süper Lig bize yakışır” diyerek selam gönderdiler.