Hürriyet: Üzülmek yok kızlar

Başkan Hürriyet, maçın ardından yaptığı açıklamada sporculara moral verdi ve “Kaybetsek de sorun yok. Ne de olsa yenildiğin zaman değil, vazgeçtiğin zaman kaybedersin. Üzülmek yok kızlar, mücadeleye devam” ifadelerini kullandı. İzmit Belediyespor sezonun beşinci maçını yarın (Çarşamba) deplasmanda Beşiktaş ile oynayacak.