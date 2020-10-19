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19 Eki 2020 - 12:13- Spor G: 19 Eki 2020 - 12:14

Hürriyet: Üzülmek yok kızlar

Herbalife Nutrition Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde sahasında Botaş’ı konuk eden ve rakibine 72-57 mağlup olan İzmit Belediyespor, 4. maçında ilk kez yenildi. Maçı izleyenler arasında İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de vardı.
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Başkan Hürriyet, maçın ardından yaptığı açıklamada sporculara moral verdi ve “Kaybetsek de sorun yok. Ne de olsa yenildiğin zaman değil, vazgeçtiğin zaman kaybedersin. Üzülmek yok kızlar, mücadeleye devam” ifadelerini kullandı. İzmit Belediyespor sezonun beşinci maçını yarın (Çarşamba) deplasmanda Beşiktaş ile oynayacak.
# İzmit

19 Eki 2020 - 12:13 - Spor

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