Kocaeli Spor Kulübü yönetimi tebrik- taziye mesajı yayınladı

Kocaelispor Kulübü resmi hesaplarından yaptığı açıklamalarla, Macaristan’dan gümüş madalyayla dönen İzmitli Milli Buz Patencisi Burak Demirboğa’yı kutlarken, 20 yaşında lösemi hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Çamlıtepeli futbolcu Enis Kapçak için de taziye mesajı yayınladı. Açıklamalar şu şekilde…
TEBRİKLER BURAK DEMİRBOĞA
Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Budapest Trophy 2020 yarışmasında ilimizi ve ülkemizi temsil eden Milli Buz Pateni Sporcusu Burak Demirboğailimize ve ülkemize gümüş madalya kazandırdı. Üstün başarısından ötürü İzmitli sporcumuz Burak Demirboğa’yı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ…
İlimiz amatör küme takımlarından Körfez Çamlıtepespor U-19 takımının kaptanlığını da yapan ve 1 yıldır lösemi tedavisi gören 2000 doğumlu Enis Kapçak’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Enes Kapçak’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.