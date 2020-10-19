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19 Eki 2020 - 12:13- Spor G: 19 Eki 2020 - 12:15

Kocaeli Spor Kulübü yönetimi tebrik- taziye mesajı yayınladı

Kocaelispor Kulübü resmi hesaplarından yaptığı açıklamalarla, Macaristan’dan gümüş madalyayla dönen İzmitli Milli Buz Patencisi Burak Demirboğa’yı kutlarken, 20 yaşında lösemi hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Çamlıtepeli futbolcu Enis Kapçak için de taziye mesajı yayınladı.
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Kocaelispor Kulübü resmi hesaplarından yaptığı açıklamalarla, Macaristan’dan gümüş madalyayla dönen İzmitli Milli Buz Patencisi Burak Demirboğa’yı kutlarken, 20 yaşında lösemi hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Çamlıtepeli futbolcu Enis Kapçak için de taziye mesajı yayınladı. Açıklamalar şu şekilde…

TEBRİKLER BURAK DEMİRBOĞA

Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Budapest Trophy 2020 yarışmasında ilimizi ve ülkemizi temsil eden Milli Buz Pateni Sporcusu Burak Demirboğailimize ve ülkemize gümüş madalya kazandırdı. Üstün başarısından ötürü İzmitli sporcumuz Burak Demirboğa’yı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ…

İlimiz amatör küme takımlarından Körfez Çamlıtepespor U-19 takımının kaptanlığını da yapan ve 1 yıldır lösemi tedavisi gören 2000 doğumlu Enis Kapçak’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Enes Kapçak’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyoruz.
# Körfez

19 Eki 2020 - 12:13 - Spor

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