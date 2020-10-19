Darıca bugün deplasmanda… Derince perşembe evinde…

13, 14 ve 15 Ekim tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakalar sonucunda 21 takım tur atladı. Misli.com 3. Lig'den diğer 25 takımla birlikte toplam 46 takımın yer alacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu maçları 20, 21 ve 22 Ekim tarihlerinde oynanacak. Darıca bugün sahaya çıkarken, Belediye Derince Perşembe günü Çankaya’yı konuk edecek. ZTK 2. Eleme Turu eşleşmeleri ve programı şöyle…
BUGÜN:
13:00 İÇEL İDMANYURDU-PAYASSPOR
14:30 BELEDİYE KÜTAHYA-DARICA GB. A.Ş.
19:00 KARŞIYAKA-BERGAMA BELEDİYE
YARIN:
13.30 ELAZIĞ KARAKOÇAN FK-DİYARBEKİR
13:30 1954 KELKİT BELEDİYE-ARTVİN HOPA
13:30 MUĞLASPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR
13:30 ÇATALCASPOR-ŞİLE YILDIZSPOR
13:30 ESENLER EROKSPOR-ARNAVUTKÖY B.
13:30 KIRIKKALE B. ANADOLU SPOR-DÜZCE
13:30 OFSPOR A.Ş.-YOMRA SPOR
13:30 CİZRE SPOR-SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
13:30 NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR-KOZAN FK
13:30 SULTANBEYLİ BELEDİYE-YALOVA
13:30 TEKİRDAĞSPOR-SİLİVRİSPOR
13:30 ISPARTA 32 SPOR-ALANYA KESTEL
13.30 68 AKSARAY BEL.-MALATYA YEŞİLYURT
19:00 FETHİYESPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR
22 EKİM PERŞEMBE:
13:00 AĞRI 1970 SPOR-52 ORDU FK
13:30 KARBEL KARAKÖPRÜ-OSMANİYE FK
13:30 BELEDİYE DERİNCE-ÇANKAYA FK
13:30 B.ÇEKMECE TEPECİK-1877 ALEMDAĞ
14:30 ERBAASPOR-YOZGAT 1959 FK
19:00 BUCASPOR 1928-SOMASPOR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.