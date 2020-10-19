Darıca bugün deplasmanda… Derince perşembe evinde…

13, 14 ve 15 Ekim tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakalar sonucunda 21 takım tur atladı. Misli.com 3. Lig'den diğer 25 takımla birlikte toplam 46 takımın yer alacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu maçları 20, 21 ve 22 Ekim tarihlerinde oynanacak. Darıca bugün sahaya çıkarken, Belediye Derince Perşembe günü Çankaya’yı konuk edecek. ZTK 2. Eleme Turu eşleşmeleri ve programı şöyle…

BUGÜN:

13:00 İÇEL İDMANYURDU-PAYASSPOR

14:30 BELEDİYE KÜTAHYA-DARICA GB. A.Ş.

19:00 KARŞIYAKA-BERGAMA BELEDİYE

YARIN:

13.30 ELAZIĞ KARAKOÇAN FK-DİYARBEKİR

13:30 1954 KELKİT BELEDİYE-ARTVİN HOPA

13:30 MUĞLASPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR

13:30 ÇATALCASPOR-ŞİLE YILDIZSPOR

13:30 ESENLER EROKSPOR-ARNAVUTKÖY B.

13:30 KIRIKKALE B. ANADOLU SPOR-DÜZCE

13:30 OFSPOR A.Ş.-YOMRA SPOR

13:30 CİZRE SPOR-SİİRT İL ÖZEL İDARESİ

13:30 NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR-KOZAN FK

13:30 SULTANBEYLİ BELEDİYE-YALOVA

13:30 TEKİRDAĞSPOR-SİLİVRİSPOR

13:30 ISPARTA 32 SPOR-ALANYA KESTEL

13.30 68 AKSARAY BEL.-MALATYA YEŞİLYURT

19:00 FETHİYESPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR

22 EKİM PERŞEMBE:

13:00 AĞRI 1970 SPOR-52 ORDU FK

13:30 KARBEL KARAKÖPRÜ-OSMANİYE FK

13:30 BELEDİYE DERİNCE-ÇANKAYA FK

13:30 B.ÇEKMECE TEPECİK-1877 ALEMDAĞ

14:30 ERBAASPOR-YOZGAT 1959 FK

19:00 BUCASPOR 1928-SOMASPOR