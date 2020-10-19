Korkmaz'dan Güney'e anlamlı ziyaret

AKP İzmit İlçe Başkanı Av. Ali Güney makamında tebrik ziyaretlerini kabul etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak, 7 yıl gibi uzun bir süre İzmit İlçe Başkanlığı yapmış, Ali Korkmaz ve eski il yöneticisi Salih Çakır, Başkan Güney' i AK Parti İzmit İlçe Başkanlığında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaret programında Başkan Güney “Başkanlık döneminde yönetiminde görev aldığım değerli büyüğüm Sn.Ali Korkmaz süreç boyunca destekleriyle her daim yanımda oldu.” ifadelerini kullandı.

"İSTİŞARELERİMİZİ ASLA İHMAL ETMEDİK"

Başkan Av.Ali Güney yaptığı açıklamalarına şu şekilde devam etti ” Teşkilatımızın en büyük gücü birlik ve beraberliğimizdir. Bu beraberliği oluşturamayan siyasi partiler, zaman zaman çeşitli nifak ve fitnelerle partimizin başarılarına ve birliğine gölge düşürmeye çalışsa da bunu asla başaramadı. Önceki dönemlerde İlçe Başkanlığı yapmış bütün isimler bizim için çok değerlidir. Her zaman görüşlerini önemsedik, istişarelerimizi asla ihmal etmedik. Ziyaretleriyle bizlere olan desteğini yenileyen ve bizleri memnun eden Başkanlık döneminde yönetiminde görev aldığım değerli büyüğüm Sn.Ali Korkmaz’a teşekkürlerimi sunuyorum. Devraldığımız bayrağı en üst seviyelere çıkartmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. ”dedi