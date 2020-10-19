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19 Eki 2020 - 12:32- Gündem G: 19 Eki 2020 - 12:34

Büyükakın, ‘’Girişimci ve üretken bir nesille daha güçlü olacağız’’

Başkan Büyükakın, Gebze’de yer alan Adem Ceylan Final Teknik Koleji’ni ziyaret ederek dersliklerde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze’de yer alan Adem Ceylan Final Teknik Koleji’ni ziyaret ederek dersliklerde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Okulu gezen ve eğitim gören gençlere başarılar dileyen Başkan Büyükakın, “Meslek lisesinde okuyan öğrencilerimiz, değişen ve her geçen gün büyük bir hızla gelişen dünyada en önde söz sahibi olacaklardır. Yenilikçi, girişimci, üretken ve ekonomiye değer katacak bir nesil, ülkemizi geleceğin daha güçlü ülkesi haline taşıyacaktır” dedi.

 “GELECEĞİN KOCAELİ’SİNİ HAZIRLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve okulun kurucularından Adem Ceylan, “Türkiye’nin en nitelikli bireylerini yetiştirmek ve sanayicimizin tüm beklentilerini karşılamak için yola çıkmış bir okuluz. Ülkemizin gelişimine katkıda sunmakla beraber dünyaya örnek bir okul olmak için gayret ediyoruz” diyerek Başkan Büyükakın’a okul ve verilen eğitimle alakalı ilgili bilgi verdi. Öğrencilerin kent ile ilgili öneri ve fikirlerini de dinleyen Başkan Büyükakın, “Gençlerimizin şehrimizle alakalı hayallerini ve hedeflerini dile getirmelerinden çok mutlu oluyoruz. Bize yön veren bu kıymetli düşüncelerle geleceğin Kocaeli’sini hazırlamaya devam edeceğiz” ifadelerini sarf etti.

 “KARŞILARINA BİR BAŞARI HİKAYESİ OLARAK ÇIKACAKTIR”

Türkiye’nin gelişimi ve kalkınması açısından meslek liselerinin çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, “Meslek liselerinde okuyan gençlerimiz, alanlarında en iyisi olmak için gösterecekleri emek gelecekte karşılarına bir başarı hikayesi olarak çıkacaktır. 2023, 2053 ve 2071 hedefleri değişen dünyaya adapte olmuş, teknolojik gelişmelere göre kendisini konumlandıran ülkelerin olacaktır. Bu noktadan bakıldığında gelecek, donanımlı, yetişmiş, güçlü gençliğe sahip olan ülkelerindir. Çok şükür ülkemiz bu geleceğin dünyasını yakalamış, adımlarını sağlam ve güçlü atmaktadır” diyerek açıklamasını tamamladı. Başkan Büyükakın ayrıca, Nurşen Ceylan Anaokulunu da ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

# Kocaeli, eğitim

19 Eki 2020 - 12:32 - Gündem

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