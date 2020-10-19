"Düşecek gibiydi, yanında yürüdüm"

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, "Basit cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından 13 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık S.T. cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki Ö.K. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada savunmasını yapan S.T. "Olay günü Beyoğlu'na gidiyordum. Müştekiyi gördüm gözleri kötüydü ve düşecek gibi oldu. Kulağında kulaklığı vardı duymaz diye yanına oturdum. Müştekiyi karşı herhangi bir temasım olmadı" dedi. Herhangi bir kötü niyeti olmadığını da söyleyen S.T. sadece Ö.K.'nin yanında yürüdüğünü belirtti.
"DÜŞECEK GİBİYDİ, YANINDA YÜRÜDÜM"
Ö.K.'yi ilk olarak Yenikapı metrosunda gördüğünü anlatan S.T. "Yanına oturdum. Taksim metro durağında birlikte indik. Müşteki düşecek gibi oldu, ben de yanında yürüdüm. En son oturduğu yerde kulaklığını çıkardığında iyi olup olmadığını sordum. Herhangi fiziksel bir temasım olmadı. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" diye konuştu. Mahkeme, Ö.K'nin bir dahaki celse dinlenmesine karar verdi. Sanık S.T'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.