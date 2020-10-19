Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması ve üniversitelerin açılıp açılmayacağına dair açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın röportajın satır başları şu şekilde:

Pandemiyi hiç kimse kestiremedi. Kestirebilir olmak zaten mümkün değildi. Türkiye'nin etkilenebileceği durum oldukça zayıftı. Daha çok İran beklemediğimiz bir geçiş dönemiydi. İran'a geçiş dönemi olduğunda biz daha tedirgin olduk. Sıkı tedbirler aldık biliyorsunuz. Özellikle erken dönemde sınırları kapatma, uçuşlara kapatmak gibi sahra hastanelerini sınırlarda oluşturmak şeklinde ciddi önlemlerle günde sadece sınırdan geçişin 4 bin-4 bin 500 kişinin geldiği bir dönemde Türkiye o etkiyi bertaraf etmiş oldu. Avrupa'ya geçiş döneminden sonra Türkiye ile Avrupa'nın yoğun trafiğinden dolayı etkilenmeme durumu söz konusu olamazdı. O nedenle İstanbul bu anlamda bizde de dalganın ilk merkezi olmuş oldu.

UMRENİN ETKİSİ OLDU MU?

Birçok birlikteliklerin geçişlerin toplamda etkisinin olduğunu biliyoruz. Umrenin etkisi oldu mu toplamda ciddi anlamda etkisi olmadığını söyleyebilirim. Tabii ki etkisi oldu. İstanbul'da yoğun bir trafiğin olması sadece mart ayında yurt dışından gelen 1.3 milyon kişi olmuştu. Bu kadar yoğun ilişkinin olduğu İstanbul'un etkilenmemesi mümkün değildi. Şunu çok net ifade edeyim. İran'ı örnek vermem gerekirse, İran'da ilk etki başladığında biz Bilim Kurulu olarak çok tartıştık ve endişe duyduk. Böyle bir günde çarşamba günü olmuştu. Ben cuma günü İran Sağlık Bakanı ile görüştüm. Karantinaya alınması gerektiğini Kum kentinin ifade etmiştim. Kendileri bu konuda tedirgin olmamamızı ifade etmişlerdi. Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızla bir şehidimizin cenazesinde yanına giderek durumun önemli olduğunu ifade ettim. Arabasına binerek İran'da durumun iyi olmadığını ciddi bundan etkileneceğimizi ifade ettim. Sayın Ruhani ile görüştüklerini bir sorun olmadığını ifade ettiler. Ben daha somut bilgiler aktardım. O saatte alınması gereken tedbir sınırların kapanması oldu. Buradan şunu söylüyorum Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin alınan kararlardaki hız ve sonucuna somut bir örnek olsun diye söylüyorum. Kararlar verilere bakılarak alınıyor. İlgili bütün bakanlıklarla sürekli irtibat halinde olduk.

'BENİM VERDİĞİM RAKAMLARIN TAMAMININ DOĞRU OLDUĞUNU SÖYLÜYORUM'

Özellikle pandemi 83 milyonun birlik beraberlik içinde mücadele etmesi gerektiği bir mücadele. Farklı düşünenler de olsa biz 83 milyonun beraberliğini sağlamak zorundayız. Vatandaşımızın moralini bozmaya kimsenin hakkı olamaz. Bu misyonumuzu koruyan ve 83 milyonun motivasyonunu güçlü kılan bir söylem içinde olmalıyız. Burada ben ilk günden itibaren söylüyorum. Benim verdiğim rakamların tamamının doğru olduğunu söylüyorum. Bizim veri olarak çok ciddi altyapımız var. Vatandaşımızın ihtiyacı olan bilgileri veriyoruz.

BİZ HASTAYI NASIL TANIMLIYORUZ?

Şöyle bir durum söz konusu oldu. 'Vakaydı hastaya niye geçildi' Dünya test politikasında yaygın test yaparak pozitif olanları bildirmek şeklinde bir yaklaşım içindeydi. Biz Türkiye olarak ilk günden itibaren iki semptomu olan kişiye test yapılması şeklinde bir test yaklaşımımız var. Biz semptomu olanlara test yapıyor ve DSÖ'ye bildiriyorduk. Dünyanın normalleşmeye geçtiği bir dönemde Avrupa test politikasını değiştirdi. Ağırlıklı hastaneye solunum sıkıntısı olmadıkça gelmemeye, bizler ise o dönemde yaygın normalleşmeyle birlikte semptomu olanlar dışında semptomu olmayan kişilere kesitler taramalar ve saha çalışmaları yapmaya başladık Temmuz ayından itibaren. Biz hastayı nasıl tanımlıyoruz? Hasta bulgusu olan testi pozitif olan kişi olarak tanımlıyoruz. Hasta olarak semptomlu olan kişilere yaptığımız için hasta olarak ayrıştırmayı tercih etmiş olduk.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım. Maskenin bütün üst solunum yolu viral enfeksiyonu önleyen özellikleri var. Ne kadar hassasiyet gösterirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyoruz.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak.

Vatandaşlarımız şundan emin olsun beynini, zihnini kiraya vermiş hiçbir kimse ve bir şekilde bir yerde odaklanma noktasındaki her düşünceye karşı olacağımızı ve bununla mücadele edeceğimizden emin olsun.