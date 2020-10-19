‘SEMRA’ imdadımıza ‘YETİŞ’ti

23-25 Ekim tarihleri arasında Sakarya'da gerçekleştirilecek Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası öncesinde gerçekleştirilen ve parkur testi niteliğindeki yarışta, toplam 12 ülkeden 44 sporcu ter döktü. 110 kilometrelik parkur, hava şartları ve yağış nedeni ile 80 kilometreye düşürüldü.

BRİSALI SEMRA İKİNCİ OLDU…

Yarış sonucunda kadınlarda ilk sırayı Torpado-Südtirol Mtb Pro Team adına yarışan Litvanyalı bisikletçi Katazina Sosna alırken, Kocaeli Brisasporlu kızımız Semra Yetiş 2., İzmir Gençlik Merkezi adına yarışan Rafiye Başat 3’üncülüğü aldı. Erkeklerde ise birinciliği Torpado-Südtirol Mtb Pro Team adına yarışan Estonyalı bisikletçi Peeter Pruus elde ederken, Sakarya Büyükşehir Belediyespor adına yarışan Onur Balkan 2., Kazakhstan National Team adına yarışan Shakir Adilov 3. oldu.

SEMRA YETİŞ KİMDİR ?..

Semra Yetiş, Brisasporlu Türk kadın yol bisikleti ve dağ bisikletçimizdir. 2007-2009 yılları arasında ilk Türk UCI dağ bisikleti takımı Goldcity Alanya için yarıştı. Takımın 2009'un başlarında dağılmasının ardından, bir sezon Koga Miyata Takımına binmek için Almanya'ya gitti. Semra artık Kocaeli Brisa için pedal basıyor.