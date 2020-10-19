Büyükakın, ‘’Çok önemli yatırım bütçelerini şehrimize kazandırdık’’

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle Kocaeli’nin 12 ilçesinden gelen muhtar temsilcilerini makamında konuk etti. Muhtarlar Günü’nü tebrik eden ve hayırlı hizmetleri kentimizde birlikte yaptıklarını ifade eden Başkan Büyükakın, “Son bir buçuk yılda bakanlıklarımızdan çok önemli yatırım bütçelerini şehrimize kazandırdık” dedi. “Muhtarlarımız bizim sahadaki hizmet ortağımız” diyen Başkan Büyükakın, “Vatandaşımızın tüm alanlardaki hizmetini muhtarlarımızla birlikte yapıyoruz. Özellikle muhtarlarımızdan ihtiyaç sahiplerinin tespitinde şimdikinden daha fazla gayret etmesini istiyorum. Kimsenin aç ve açıkta kalmaması için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor” şeklinde konuştu.

“MUHTARLARIMIZLA HER FIRSATTA BİR ARAYA GELİYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Mustafa Altay, Hasan Aydınlık, Tarık Yusuf Uçar’ın da bulunduğu muhtarlarla olan birliktelikte “Şehrimizin geleceğini hep birlikte şekillendiriyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Gerek toplantılarda gerek mahallelerdeki incelemelerimizde muhtarlarımızla her fırsatta bir araya geliyoruz. Kocaeli’nin kentsel dönüşümden yenilenmesine, kentsel gelişimden her türlü çevre ve ulaşım yatırımlarına kadar son bir buçuk yıl içerisinde çok önemli kaynakları bakanlıklarımızdan kentimize kazandırdık. Gerek metro, gerek tramvay, gerekse millet bahçeleri ve diğer projelerimizde Bakanlıklarımızın kaynaklarını şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini sarf etti.

“19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUM”

Pandemi sürecine de değinen Başkan Büyükakın, “COVİT-19 ile mücadelede muhtarlarımızla birlikte halkımızın ihtiyaçlarına dönük adımları attık. Farkındalık çalışmaları noktasında muhtarlarımız çok önemli görevleri yapıyor. Bunun yanı sıra her ilçemizde görevlendirdiğimiz muhtar danışmanlarımız, 7/24 muhtarlarımızın, köy ve mahallelerimizin emrinde oldu. Bir kez daha muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” diyerek sözlerini tamamladı.