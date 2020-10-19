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19 Eki 2020 - 15:31- Gündem G: 19 Eki 2020 - 15:33

Haydi çocuklar tiyatroya

Kocaeli Şehir Tiyatroları 21 Ekim Çarşamba günü ‘Evvel Zaman İçinde’ adlı oyunla sahne alıyor
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Yeni sezonu 16 Ekim Cuma günü ’80 Günde Devr-i Alem’ ile açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları şimdi de yeni bir çocuk oyunuyla seyircisiyle buluşuyor. Pandemi sürecinin büyük çoğunluğunu evlerinde geçirmek zorunda kalan çocuklar ‘Evvel Zaman İçinde’ adlı oyunla hem eğlenecek hem de düşünecek.

21 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ

‘Evvel Zaman İçinde’, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde (SDKM) Büyük Sahne 21 Ekim Çarşamba günü seyircisiyle buluşacak. Oyun ayrıca 28 Ekim ile 4, 18 ve 25 Kasım tarihlerinde saat 19:00’da sahnelenecek. Tüm koronavirüs tedbirlerinin alınacağı SDKM’de HES kodu sorgusu ve ateş ölçümünün yanı sıra sosyal mesafe kuralına da uyulacak.

YEDİDEN YETMİŞE KEYİFLE İZLENECEK

Işıl Kasapoğlu'nun yazdığı, Sezai Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği oyunun yönetmen yardımcılığını Senem Akman yürütüyor. Dekor tasarımında Hakan Dündar ve ışık tasarımında ise Yaşar Demirkıran yer alıyor. Levent Muratoğlu’nun oynadığı oyun; Çocuk Oyunu kategorisinde yer almakla birlikte yediden yetmişe tüm seyircilerin keyifle izleyeceği bir özelliğe sahip.

‘HİÇ’İ ARAMAK

Bir annenin oğluna ‘Bana hiç al da gel’ isteğiyle başlayan, çocuğun bu hiçlik arayışında karşılaştığı komik, bir o kadar da düşündürücü bir yola çıkış hikayesi oyunda anlatılıyor. Oyun masallardan Nasreddin Hoca'ya, ozan geleneğinden kuklalara, meddah geleneğinden, gölge oyunu Hacivat ve Karagöz'e samimi, içten, yediden yetmişe herkesin keyif alabileceği, bazen hüzünlü, bazen de eğlenceli bir yolculuktan bahsediyor.

# Kocaeli, çocuk, ateş

19 Eki 2020 - 15:31 - Gündem

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