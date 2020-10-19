Kural ihlali yapan 207 kişiye para cezası

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 18 Ekim günü yapılan kontrollerde bin 313 iş yeri denetlenirken 18 bin 785 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 12 kişiye, maske takma kuralına uymadığı için 183 kişiye ve 1 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 8 şahsa ve 2 iş yerine ve ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 1 sürücüye olmak üzere toplam 207 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 44 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.