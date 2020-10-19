Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 12 Ekim – 18 Ekim tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 77 ayrı operasyonda 2 kilo 85 gram esrar, 2 gram eroin, 120 gram sentetik uyuşturucu, 74 gram metamfetamin, 56 adet uyuşturucu hap, 101 adet sentetik ecza, 2 adet tüfek, 3 adet tabanca, 149 adet fişek, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 160 TL nakit para ele geçirildi.Düzenlenen operasyonlarda toplam 133 şahsa adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23’ü tutuklanırken 104 şüpheli serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken 2 kişi adliyeye sevk edilecek. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı olayda ise 5 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonlarda adli işlem yapılan 4 şüphelinin tamamının tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
19 Eki 2020 - 15:51- Asayiş Güncelleme: 19 Eki 2020 - 15:52
79 operasyonda 23 kişi tutuklandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı. Son bir haftada Kocaeli genelinde düzenlenen 79 ayrı operasyonda 137 kişiye işlem yapılırken 23 kişi tutuklandı.
# Kocaeli
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.