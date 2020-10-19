79 operasyonda 23 kişi tutuklandı



Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 12 Ekim – 18 Ekim tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 77 ayrı operasyonda 2 kilo 85 gram esrar, 2 gram eroin, 120 gram sentetik uyuşturucu, 74 gram metamfetamin, 56 adet uyuşturucu hap, 101 adet sentetik ecza, 2 adet tüfek, 3 adet tabanca, 149 adet fişek, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 160 TL nakit para ele geçirildi.Düzenlenen operasyonlarda toplam 133 şahsa adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23’ü tutuklanırken 104 şüpheli serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken 2 kişi adliyeye sevk edilecek. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı olayda ise 5 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonlarda adli işlem yapılan 4 şüphelinin tamamının tutuksuz yargılanmasına karar verildi.