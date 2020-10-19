Müjde; Sultanlar’ın zor maçı Kanal 26’da

Sezonun açılış maçında rakibi Kilimli sahaya çıkmayınca, hükmen galip gelen ekip, gecikmeli olarak pazar günü ilk maçını oynayabildi. Temsilcimiz, Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’ndaki kendisinin ilk, rakibin Yeşil Bayramiç takımının ikinci maçında 3-1 galip geldi ve maç eksiğine rağmen zirveye yaklaştı. Setleri 25-15, 25-15, 22-25, 25-20 tamamlayan ekibimiz, ilk maçında ilk galibiyetine ulaştı.
PAZAR GÜNÜ ESKİŞEHİR’E KONUK OLUYOR, CANLI YAYIN VAR…
Sezonun 3.haftasında 2. maçına çıkacak olan Cadence İhsaniye, pazar günü Eskişehir’e gidecek. Eskişehir temsilcisi Sivrihisar takımına konuk olacak İhsaniyeli Sultanlar’ın bu maçını, yerel televizyon kanalı olan Kanal 26 canlı yayınlayacak. Müsabaka Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynanacak ve 15’te başlayacak. Ligde ilk iki hafta sonunda rakip Sivrihisar 2’de 2 yapıp, maç fazlasıyla zirveye oturdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.