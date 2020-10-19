Müjde; Sultanlar’ın zor maçı Kanal 26’da

Sezonun açılış maçında rakibi Kilimli sahaya çıkmayınca, hükmen galip gelen ekip, gecikmeli olarak pazar günü ilk maçını oynayabildi. Temsilcimiz, Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’ndaki kendisinin ilk, rakibin Yeşil Bayramiç takımının ikinci maçında 3-1 galip geldi ve maç eksiğine rağmen zirveye yaklaştı. Setleri 25-15, 25-15, 22-25, 25-20 tamamlayan ekibimiz, ilk maçında ilk galibiyetine ulaştı.

PAZAR GÜNÜ ESKİŞEHİR’E KONUK OLUYOR, CANLI YAYIN VAR…

Sezonun 3.haftasında 2. maçına çıkacak olan Cadence İhsaniye, pazar günü Eskişehir’e gidecek. Eskişehir temsilcisi Sivrihisar takımına konuk olacak İhsaniyeli Sultanlar’ın bu maçını, yerel televizyon kanalı olan Kanal 26 canlı yayınlayacak. Müsabaka Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynanacak ve 15’te başlayacak. Ligde ilk iki hafta sonunda rakip Sivrihisar 2’de 2 yapıp, maç fazlasıyla zirveye oturdu.