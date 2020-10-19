Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
19 Eki 2020 - 16:12- Spor G: 19 Eki 2020 - 16:20

Müjde; Sultanlar’ın zor maçı Kanal 26’da

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Lig 2.Grup temsilcimiz Cadence İhsaniyesporlu Sultanlar, bu sezon farklı. Zirve oynayan ekibimiz bir üst ligi gözüne kestirdi
mask

Sezonun açılış maçında rakibi Kilimli sahaya çıkmayınca, hükmen galip gelen ekip, gecikmeli olarak pazar günü ilk maçını oynayabildi. Temsilcimiz, Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’ndaki kendisinin ilk, rakibin Yeşil Bayramiç takımının ikinci maçında 3-1 galip geldi ve maç eksiğine rağmen zirveye yaklaştı. Setleri 25-15, 25-15, 22-25, 25-20 tamamlayan ekibimiz, ilk maçında ilk galibiyetine ulaştı.

PAZAR GÜNÜ ESKİŞEHİR’E KONUK OLUYOR, CANLI YAYIN VAR…

Sezonun 3.haftasında 2. maçına çıkacak olan Cadence İhsaniye, pazar günü Eskişehir’e gidecek. Eskişehir temsilcisi Sivrihisar takımına konuk olacak İhsaniyeli Sultanlar’ın bu maçını, yerel televizyon kanalı olan Kanal 26 canlı yayınlayacak. Müsabaka Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynanacak ve 15’te başlayacak. Ligde ilk iki hafta sonunda rakip Sivrihisar 2’de 2 yapıp, maç fazlasıyla zirveye oturdu.

19 Eki 2020 - 16:12 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Müjde; Sultanlar’ın zor maçı Kanal 26’da mask
Müjde; Sultanlar’ın zor maçı Kanal 26’da
Niğde’ye otobüsle mask
Niğde’ye otobüsle
Altın dopingi !.. mask
Altın dopingi !..
Yarın akşam Alikahya’da ‘Köfte ziyafeti’ var !.. mask
Yarın akşam Alikahya’da ‘Köfte ziyafeti’ var !..
Darıca bugün deplasmanda… Derince perşembe evinde… mask
Darıca bugün deplasmanda… Derince perşembe evinde…
Hürriyet: Üzülmek yok kızlar mask
Hürriyet: Üzülmek yok kızlar
Anket Kocaeli'de ulaşımı pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bir dönem Fikri Işık’ın takımıydı şimdi futbolcular ayakta tutuyor mask
Bir dönem Fikri Işık’ın takımıydı şimdi futbolcular ayakta tutuyor
Körfez’de kurşunlama mask
Körfez’de kurşunlama
Eşi evde yokken bunu yapan hapsi boylayacak! mask
Eşi evde yokken bunu yapan hapsi boylayacak!
Otomotiv fabrikasının kurulacağı bölgede arsa fiyatları arttı mask
Otomotiv fabrikasının kurulacağı bölgede arsa fiyatları arttı
SUMOTAŞ şöförü feci kazada can verdi! mask
SUMOTAŞ şöförü feci kazada can verdi!
Kocaeli'de 200 milyon liralık vurgun! mask
Kocaeli'de 200 milyon liralık vurgun!

GALERİ

Kaza yapan sürücünün ayakları koptu! mask
Kaza yapan sürücünün ayakları koptu!
Yerli ve yabancı onlarca kişi akın ediyor mask
Yerli ve yabancı onlarca kişi akın ediyor
Kadınlar cami yaptırabilmek için yufka satıyor, tuğla taşıyor mask
Kadınlar cami yaptırabilmek için yufka satıyor, tuğla taşıyor
4 katlı binada yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü mask
4 katlı binada yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü
Hamilelik döneminde ayva tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor mask
Hamilelik döneminde ayva tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor
Kocaelispor Affetmedi 0-1 mask
Kocaelispor Affetmedi 0-1
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL