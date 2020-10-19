"İhtiyaç 20 milyon aşı, ülkeye gelen 2 milyon aşı"

Pandemi nedeniyle her zamankinden daha fazla ilgi gören grip aşısının Türkiye’ye ne zaman geleceği merak konusuydu. Yaklaşık 2 milyon doz grip aşısı ülkemize giriş yaptı. Grip aşısının eczanelere ne zaman dağıtılacağı henüz netleşmemişken Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı konu ile ilgili açıklamada bulunduğu. Arpacı, Sağlık Bakanlığının deposunda bekleyen aşıların şekilde dağıtılacağı yönünde bir plan yapıldığını belirtti. Koronavirüs korkusundan insanların kendine daha fazla dikkat etmesi nedeni ile vaka sayılarının azaldığını ifade eden Arpacı, Grip aşının Koronavirüs karşısında bir savunma yapmadığını da belirtti. Aşı ile ilgili sağlık bakanlığından açıklama bekleyen eczacılar, bakanlığın açıklaması ile birlikte aşıları temin etmeye başlayacak.

“MASKEMİZİ TAKARSAK GRİPTEN KORUNURUZ”

Ülkemizdeki hastaların sayısına bakıldığında 20 milyon aşıya ihtiyacın olduğunu buna rağmen 2 milyon adet aşı geldiğini söyleyen Arpacı açıklamasının devamında, “Ülkemizde sadece 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı var. Bunun dışında kışlalarda bulunan askerlerimiz var. 2 milyon aşıyı sadece sağlık çalışanlarımız ve askerlerimize yapsak elimizde stoklar tükeniyor.Vatandaşlarımızın aşıya talepte bulunması bizi mutlu ediyor. Kış mevsiminden çıkıp yaz mevsimine geçiş yapan Güney Yarım Küre’de geçtiğimiz yıllara oranla bu sene daha az grip vakası görülmüş. İnsanlar koronavirüs nedeniyle tedbirlerini arttırdı. Toplu alanlarda bulunmayıp maskemizi takarsak gripten korunmuş oluruz.” dedi.

AŞI FİYATI NE KADAR OLACAK?

Reçete ile önce ihtiyacı olanlara aşıda öncelik verlemeli. Kronik rahatsızlığı olanlara, kanser hastalarına ve huzurevlerinde yaşayan vatandaşlarımıza öncelik verilmesi gerekiyor. Vatandaşlar, eczanelerden alacağı aşıyı sağlık ocaklarında veya hastanelerde yaptırabilecek. Geçen yıl satış fiyatı 72 TL olan grip aşısının bu yılki fiyatı henüz kesinleşmedi.” dedi.