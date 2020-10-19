Kaza, Gebze Güzeller Mahallesi 941/1 sokak ile 945 sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 41 P 5467 plakalı servis minibüsü ile A.E. yönetimindeki 34 BDP 992 plakalı Dacia marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında servis minibüsü içerisinde yolcu olarak bulunan H.S., Z.G., A.Ö., İ.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin buradaki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansa alınarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
19 Eki 2020 - 16:50- Asayiş Güncelleme: 19 Eki 2020 - 17:04
Kocaeli’de otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı
Gebze'de otomobil ile servis minibüsü çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
19 Eki 2020 - 16:50 - Asayiş Yazdır
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.